「えーうそでしょ！怖い！」高速道路にまさかのイノシシ…チョコチョコ歩きから突然全速力ダッシュで車に並走　福岡・北九州市

福岡・北九州市で23日、高速道路に入ろうとした車の前にイノシシが現れ、突然全速力で並走する様子がカメラに捉えられた。目撃者は「斜めに走ってきたらぶつかると思った」と語った。イノシシはその後さらにスピードを上げ、車と競うようにダッシュ。5分後、高速入口付近から一般道路へ降りたとみられている。

高速道路にイノシシ…しかも突然ダッシュ

23日、福岡・北九州市でカメラが捉えたのは、車の真横を全速力で走るイノシシだ。

目撃者が高速道路に入った時のこと、イノシシが目の前を歩いていた。

目撃者は「斜めに走ってきたら車にぶつかるじゃないですか。走り出したら怖いなと思った」と話す。

心配していたのもつかの間、チョコチョコと歩いていたイノシシが突然、スピードを上げた。

目撃者は「えーうそでしょ。いや〜怖い！」と悲鳴を上げた。

一般道路へ降りたか…幸い接触被害の情報なし

まるで車と競いあうかのように走り出したイノシシに、目撃者は再び「ひぇ〜イノシシ！」と叫んだ。

イノシシはさらにスピードをあげて、全速力でダッシュした。

約5分後、イノシシは高速道路の別の入口付近から、一般道路へ出たとみられている。

警察によると、車との接触などの情報は入っていないという。

（「イット！」11月26日放送より）