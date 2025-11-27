大泉洋「現場でも全力でおどけてますもん」 宮あおい＆岡田将生も笑いが止まらない!?

大泉洋さん主演、脚本は令和のヒットメーカー・野木亜紀子さんで話題のドラマ『ちょっとだけエスパー』。どん底サラリーマンが世界を救う奇想天外なドラマの見どころを、大泉さんと共演の宮粼あおいさん、岡田将生さんが語ります。

大泉さんが「大泉さんしている」。それが最大の見どころです（笑）

大泉洋（以下、大泉） この号が発売されるときは、ドラマのオンエアも中盤ですね。ここで改めて、お互いの役どころを紹介してみましょうか。岡田くん、僕の役を皆さんに紹介してください…って知ってる？ 僕の役柄（笑）。

岡田将生（以下、岡田） 知ってますよ（笑）。大泉さん演じる文太さんは、僕と出会ってエスパーになるという崖っぷちのサラリーマンなんですけど、リアクションの一つひとつがかわいらしくて…。大泉さんが演じるからこその人間味があって、本当に大泉さんにしかできないキャラクターです！

大泉 ありがとうございます！ 宮粼さん演じる四季さんは…謎多き女性と言いましょうか。文太とは夫婦という“設定”。少なくとも文太はそう思っているわけですけども、四季さんは…どうなんでしょう。しかし文太への愛には全く嘘がなく、まっすぐに僕だけを見てくれている。ほんっとーに不思議でならないんですけど、そこがミステリアス。そんな女性を宮粼さんが演じてくださるからこそ一層魅力的で美しく…。

宮粼あおい（以下、宮粼） いやいやそんな（笑）。

大泉 「なんでそんな素敵な人が僕を…？」と文太は戸惑うんですけど、宮粼さんが演じてくださることでその戸惑う芝居もやりやすいことこの上ない。監督からは「にやけないで」って言われたんですけど無理！

宮粼 （笑）。四季さんはセリフにも「漬物石よりも重い」という表現があるくらい愛情表現が重い女性。だから惜しみなくぶんちゃんに愛情表現ができるんです。「私のこと嫌いになったの？」というのはなかなか聞きにくいと私は思うのですが、聞けてしまうのが四季さんだし、受け止めてくれるのがぶんちゃん。だから安心して愛情表現しています！ そして岡田さん演じる兆（きざし）さんは文太さんたちをエスパーにしている謎のボスですが…私との関係は？

岡田 今後をお楽しみに（笑）。

大泉 あとanan読者の皆さんに注目してほしいのは…ぶんちゃんと四季さんのかわいい関係性。僕には毎週「世界を救う」っていうミッションがあるんですけど、そこには四季さんを愛しちゃいけないっていうルールもある。だけど文太はどうしたって彼女に惹かれていくんです。…anan読者はそういうキュンキュン、お好きですよね？

岡田 だと思います（笑）。あとディーン・フジオカさんなどエスパーの方々、渾身の楽しいアクションにも注目していただきたいです。

大泉 岡田くんのメガネ姿もanan的にはたまらないはず。「まさきー！」って叫びたくなるはず。あとディーンと岡田くんの美の共演もanan的見どころ。その二人の間に入る僕…大丈夫??

宮粼 大丈夫です！ この作品の最大の魅力は大泉さんが「大泉さんしている」ことですから♪

大泉 あー…それはもうめっちゃくちゃ大泉さんしてますね！

宮粼＆岡田 あははははははは！

大泉 現場でも全力でおどけてますもん。第3話の収録ではモノマネぶち込んだら、監督に「真面目なパターンも撮らせてください」って言われて2パターン撮りましたよね？

岡田 あの福山雅治さん風ですよね…？ 僕は眉間にシワを寄せてるシリアスな役なのに、目の前で主役がどんどん崩していくので噴き出しちゃって困るんですよ…（ため息）。

宮粼 最後はどうなるのでしょう（笑）。

大泉 最後はそりゃもう「大泉さん」ですよ！ そんなことを言えるのも、野木さんの素晴らしい脚本という確固たる土台があるからこそ。本当に面白いドラマになると思います！ でもモノマネは野木さんが見て「スン…」としたらカットかもしれませんのでご了承ください（笑）。

宮粼あおい

みやざき・あおい 1985年11月30日生まれ、東京都出身。4歳でデビューし、2005年W主演を務めた映画『NANA』が大ヒット。2006年NHK朝ドラ『純情きらり』で主演、2008年大河ドラマ『篤姫』で史上最年少主演を務める。その他出演作多数。

大泉洋

おおいずみ・よう 1973年4月3日生まれ、北海道出身。バラエティ『水曜どうでしょう』出演後、ドラマ、映画などで活躍。映画『月の満ち欠け』（2022）など4作で日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞。演技で高い評価を受ける一方、MCでも活躍。

岡田将生

おかだ・まさき 1989年8月15日生まれ、東京都出身。近年の主な出演作に映画『ゆきてかへらぬ』『アフター・ザ・クエイク』、ドラマ『御上先生』『地震のあとで』などがある。11月21日にアニメーション映画『果てしなきスカーレット』が公開。

『ちょっとだけエスパー』

人生詰んだサラリーマンがエスパーに！ そんな彼に課されたルールは「人を愛してはいけない」こと…。大泉洋×野木亜紀子の最強タッグ。宮粼さん、岡田さんら豪華キャストにも注目。毎週火曜21:00〜テレビ朝日系にて放送中。