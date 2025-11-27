【オリジナルステッカー付き ONE PIECEデザイン フレッシュパック ミニ】 販売期間：12月1日～2026年2月28日 価格：1,000円

B‐R サーティワン アイスクリームは、「オリジナルステッカー付き ONE PIECEデザイン フレッシュパック ミニ」を12月1日から2026年2月28日まで発売する。価格は1,000円。ただし一部店舗では価格が異なる。

「オリジナルステッカー付き ONE PIECEデザイン フレッシュパック ミニ」は、アニメ「ONE PIECE」とのコラボレーション商品。前回のコラボは今年4月に実施された。今回は、「ONE PIECE」のメインキャラクター「チョッパー」の誕生日である12月24日に合わせ、好きなフレーバーを約3人分持ち帰りできる「フレッシュパック ミニ」が、スペシャルデザインになって登場。チョッパーとルフィの2種類のオリジナルデザインには、どちらも麦わらの一味とサーティワンの人気フレーバーがイラストで描かれている。さらに、それぞれここでしか手に入らない限定ステッカーが付属する。

また、4月に登場した新作フレーバー「ゴムゴムのフルーツパンチ」も11月28日より再販売される。

「ゴムゴムのフルーツパンチ」も再登場

【チョッパー デザイン】【ルフィ デザイン】

「ONE PIECE」でおなじみの悪魔の実“ゴムゴムの実”をイメージして作られたフレーバー。フルーツ風味シャーベットにソーダ風味リボンを合わせ、さらに白いパチパチキャンディが入っている。

価格：シングル・レギュラーサイズ 420円

※表記はすべて税込価格となり、店内飲食とお持ち帰りでどちらも同一の税込価格です。

※一部店舗では価格が異なります。

販売期間：11月28日(金)～ ※なくなり次第終了

【フレーバー「ゴムゴムのフルーツパンチ」】【作中に登場するゴムゴムの実】

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション