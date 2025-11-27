【巨人】FA松本剛加入で話題　し烈な外野手争いを制するのは？　注目の「助っ人去就」「今季7本塁打をマークしたヤングジャイアンツ」

中山は今季7本塁打をマーク、来季以降のレギュラー獲りに期待も（C）(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

巨人は11月26日、日本ハムからFA宣言を行っていた松本剛と契約合意したと発表した。FA補強は昨年の甲斐拓也に続き2年連続となる。

松本は2022年に首位打者を獲得、足も使え、守備力の高さも知られている。

特に今季外野布陣の固定に悩まされたチームにおいては頼もしい戦力が加わったといえそうだ。

一方で松本が加わるとなると、し烈な外野手争いも注目となる。中堅、左翼も守れる松本が一角を占めるとなれば、残りポジションは2つ。

まず一つは今季から合流したトレイ・キャベッジの去就にも注目が高まる。左の大砲候補として期待を集め、打率.267、いずれもチームトップの17本塁打、51打点をマークした。一時は4番も務めるなど、来季は岡本和真を欠く中、長打力を持つ選手は求められるとあって、巨人2シーズン目は実現するか。