【巨人】FA松本剛加入で話題 し烈な外野手争いを制するのは？ 注目の「助っ人去就」「今季7本塁打をマークしたヤングジャイアンツ」
中山は今季7本塁打をマーク、来季以降のレギュラー獲りに期待も（C）(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
巨人は11月26日、日本ハムからFA宣言を行っていた松本剛と契約合意したと発表した。FA補強は昨年の甲斐拓也に続き2年連続となる。
【関連記事】「巨人はセンター、レフトも空いている」FAで巨人入り有力な松本剛に球界OBの考察 「阿部監督の好む選手」
松本は2022年に首位打者を獲得、足も使え、守備力の高さも知られている。
特に今季外野布陣の固定に悩まされたチームにおいては頼もしい戦力が加わったといえそうだ。
一方で松本が加わるとなると、し烈な外野手争いも注目となる。中堅、左翼も守れる松本が一角を占めるとなれば、残りポジションは2つ。
まず一つは今季から合流したトレイ・キャベッジの去就にも注目が高まる。左の大砲候補として期待を集め、打率.267、いずれもチームトップの17本塁打、51打点をマークした。一時は4番も務めるなど、来季は岡本和真を欠く中、長打力を持つ選手は求められるとあって、巨人2シーズン目は実現するか。
そしてもう1人注目の選手としては特に後半戦、印象的な活躍を示した中山礼都にもある。元から潜在能力の高さは認められていたが、内野手登録ながら出場機会を求めてシーズン後半戦は右翼に挑戦。打撃面ではプロ初本塁打を7月に放つと、終わってみればキャリアハイの7本塁打、打率.265と勝負強さを示した。来季以降、同じく爆発力を示したリチャードとともにチームの中軸を担う存在として期待されている。
ほかにも来季がプロ19年目シーズンを迎える丸佳浩、同じ右の外野手としてはプロ4年目シーズンとなる浅野翔吾、萩尾匡也、パンチ力ある打撃も持ち味の若林楽人、左の佐々木俊輔、岡田悠希らも控える。
阿部慎之助監督にとっても来季は就任3年目と勝負を賭ける年となる。
果たして注目の外野手争いを制するのは誰となるのか。来春キャンプからの各選手の取り組みも話題を集めそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]