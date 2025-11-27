【カルビ大将の福袋】2,999円で総額6,000円相当のクーポン･3つのオリジナルアイテム付き
焼肉店「カルビ大将」は、3つのオリジナルアイテムと6,000円分のクーポン券をセットにした『2026福袋』(税込2,999円)を、2025年12月16日から全店舗で販売する。
2026年1月31日までの販売を予定しているが、3,300個限定のため、なくなり次第終了。
【『2026福袋』セット内容】
･6,000円分クーポン券
･金銀オリジナルトングセット
･オリジナルてぬぐい
･元祖こってりたれ
カルビ大将 2026福袋
【販売概要】
価格:2,999円
販売期間:2025年12月16日(火)〜2026年1月31日(土)
販売店舗:カルビ大将全店舗
販売個数:3,300個
有効期限の異なる2種の500円OFFクーポン券が合計12枚入っている。3,000円毎の会計で1枚利用できる。
カルビ大将 6,000円分クーポン券
【有効期限】
･2026年1月5日(月)〜2月28日(土)500円券×6枚
･2026年3月1日(日)〜4月30日(木)500円券×6枚
※がんこ亭でも利用可。
※カルビ大将 名寄店、高山店では利用不可。
サイズ:24cm×1.5cm
どの向きで置いても先端がテーブルにつかない、衛生的なトング。焼肉を焼くのにはもちろん、料理用のトングとしても使える。店舗では銀の文字なしトングを使用しているが、福袋用にカルビ大将の刻印と金バージョンを用意した。
カルビ大将 金銀オリジナルトングセット◆オリジナルてぬぐい
サイズ:90cm×35cm
テレビCMでおなじみの“かるたい”ロゴをデザインした。中には“かるたい”以外の文字も入っているという。
カルビ大将 オリジナルてぬぐい◆元祖こってりたれ 500ml
カルビ大将のたれはお肉に合うよう、玉ねぎやはちみつなどを加えており、もったりとした味わいが特徴。お肉はもちろん、野菜炒めやチャーハンに加えるのもおすすめだという。
カルビ大将 元祖こってりたれ