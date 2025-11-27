【カルビ大将の福袋】2,999円で総額6,000円相当のクーポン･3つのオリジナルアイテム付き

焼肉店「カルビ大将」は、3つのオリジナルアイテムと6,000円分のクーポン券をセットにした『2026福袋』(税込2,999円)を、2025年12月16日から全店舗で販売する。

2026年1月31日までの販売を予定しているが、3,300個限定のため、なくなり次第終了。

【『2026福袋』セット内容】

･6,000円分クーポン券

･金銀オリジナルトングセット

･オリジナルてぬぐい

･元祖こってりたれ

カルビ大将 2026福袋

【販売概要】

価格:2,999円

販売期間:2025年12月16日(火)〜2026年1月31日(土)

販売店舗:カルビ大将全店舗

販売個数:3,300個

◆6,000円分クーポン券

有効期限の異なる2種の500円OFFクーポン券が合計12枚入っている。3,000円毎の会計で1枚利用できる。

カルビ大将 6,000円分クーポン券

【有効期限】

･2026年1月5日(月)〜2月28日(土)500円券×6枚

･2026年3月1日(日)〜4月30日(木)500円券×6枚

※がんこ亭でも利用可。

※カルビ大将 名寄店、高山店では利用不可。

◆金銀オリジナルトングセット(金銀･各1本)

サイズ:24cm×1.5cm

どの向きで置いても先端がテーブルにつかない、衛生的なトング。焼肉を焼くのにはもちろん、料理用のトングとしても使える。店舗では銀の文字なしトングを使用しているが、福袋用にカルビ大将の刻印と金バージョンを用意した。

カルビ大将 金銀オリジナルトングセット

◆オリジナルてぬぐい

サイズ:90cm×35cm

テレビCMでおなじみの“かるたい”ロゴをデザインした。中には“かるたい”以外の文字も入っているという。

カルビ大将 オリジナルてぬぐい

◆元祖こってりたれ 500ml

カルビ大将のたれはお肉に合うよう、玉ねぎやはちみつなどを加えており、もったりとした味わいが特徴。お肉はもちろん、野菜炒めやチャーハンに加えるのもおすすめだという。

カルビ大将 元祖こってりたれ