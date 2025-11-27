中学受験指導スタジオキャンパス代表の矢野耕平さんは、衣食住は満ち足りていても、親が子どもに関心を持てない状態のことを「ネオ・ネグレクト（新しい育児放棄）」と定義し、「富裕層といわれる家庭であっても見られる現象である」と語ります。そこで今回は、矢野さんの著書『ネオ・ネグレクト 外注される子どもたち』から抜粋し、実際にあったネオ・ネグレクトの事例をご紹介します。

一人の女の子が気掛かりで……

東京都心部の公立中学校で一年生の担任をしている女性教員は、一人の女の子が気掛かりだという。入学して早々遅刻が目立っていた子ではあったが、夏休みを境にして中学校を欠席する日が多くなっていたからだ。

そして、その子の母親と連絡を取ると、どうしたらよいかさらに混乱させられたらしい。

「お嬢さんがまだ学校に来ていないのですが……とお母様に連絡をすると、『まだ寝ているみたいですね。起きたら学校に行かせるので大丈夫です』と半分怒ったような、半分苛立っているような、そんな印象をこちらは受けたのですね」

女性教員がその女の子にいろいろ質問して生活面について探ろうとしても、家族の話は決して口にしないという。「友だちの＊＊さんと＊＊に行った」というようなエピソードはすこしだけ出てくるらしいが……。気になったのは、女の子は家で食事をとることはほとんどなく、専ら外食に頼っている点である。

金銭的にはまったく困っている様子がないものの……

この女性教員も全容を把握しているわけではないが、この女の子の母親と父親は別居しているという。また、母親も忙しく働いているらしい。

そして、奇妙なのは欠席の連絡を母親に一度入れてからは、同様の連絡をしても留守電になるだけで、そこに残したメッセージに対する返答は、なぜか離れて暮らしている父親から来るようになったという。

なお、この女の子は金銭的にはまったく困っている様子がないものの、こんな出来事が起きた。

「部活動で必要な道具を一括購入し、一人ひとりがその費用を家から持ってくるのですが、その女の子だけ勘違いして数百円足らなかったのです。すると『お父さんと会うのがすこし先になるので、それまで待ってください』と言うのです。同居している母親にはお金のことを切り出せないのか、それとも、お金は父親が管理する約束になっているのか……この点についてはよくわかりませんが、母親と面と向かってあまり話ができていない印象を抱きました」

何だかモヤモヤしてしまった

その父親はもちろん、一緒に暮らしている母親も授業参観などには顔を一切出さないという。ただし、三者面談のときは母親が同席したらしい。

「三者面談のときに、これだけ学校を欠席してしまっているので、学習内容に付いていけるか不安です……といったことをお母様に伝えたら、間髪を容れずに『いえ、塾に行っているので大丈夫です』と意に介さない様子でした。わたしは何だかモヤモヤしてしまったのですが……」



その女性教員はこんなふうに呟いた。

「ネオ・ネグレクトと聞いて、女の子の事例を挙げましたが、もちろんこれはやや極端なケースかもしれません。しかし、最近はわが子に興味がないか、あるいは過干渉気味か……そんな二極化が中学校で見られるような気がしてなりません。生徒間の人間関係で何か問題が生じたときに、『そういういざこざはすべて学校側で対処してください』とスパっと切られてしまうようなご家庭が結構あるように思います」

教員はこう発言し、沈思黙考の末に続けた。

その心の内にわが子が存在していない

「それでも、子どもたちの人間関係の摩擦などのトラブルがあれば互いの親御さんと連絡を取らなければいけませんよね。

そういうご家庭って、こちらから親に何かを求める……たとえば、お子さんと話をしてやってくださいとか……この類の依頼に対しては露骨に嫌がります。でも、こちらがある程度動いて状況が落ち着いてくると途端に機嫌が良くなるのです。その一方で、親がそのトラブルに首を突っ込みすぎるようなケースもよく見られるのです」

そう、前者のタイプの親は「いかに自らが労せずに事を終息させるか」という点に重きを置いているのである。問題はその心の内にわが子が存在していない点にある。

