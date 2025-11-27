の大人気ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」が、2025年11月27日（木）より配信開始となった。約10年にわたり世界中で愛されてきた本作が、ついに最終章を迎える。

「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」配信スケジュール

全8話で展開され、VOL 1（第1～4話）VOL 2（第5～7話）フィナーレ（第8話）の3回に分けてリリースされる。日本での配信スケジュールは以下の通り。

VOL 1（第1～4話）2025年11月27日（木）AM10時 VOL 2（第5～7話）2025年12月26日（金）AM10時 フィナーレ（第8話）2026年1月1日（木）AM10時

なお、3パートに分かれた配信スケジュールは米国のホリデーシーズンのイベントに沿ったもの。日本のファンは、2026年の幕開けとともに感動のフィナーレを迎えることになりそうだ。

「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」見どころ

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」は1980年代を舞台に、インディアナ州の田舎町ホーキンスに突然出現した「裏側の世界」という“異世界の脅威”に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かうSFホラー・アドベンチャー。2016年の配信スタート後、瞬く間に爆発的ヒットを遂げ、世界中で多くの社会現象を起こしてきた。そんな本作を締めくくる“過去最大の大冒険”と“最終決戦”がいよいよ幕を開ける。

シーズン5の舞台は1987年の秋。ホーキンスの街は裏側の世界の開放の余波に包まれ、ホーキンスの仲間たちはシリーズ最大の脅威であり、裏側の世界の秘密を握るヴェクナを倒すために団結する。

しかしヴェクナは姿を消しており、その行方や計画は全くの未知。さらに政府はホーキンスの町を軍事的に隔離し、イレブンの追手を強化。再び身を隠さねばならなくなってしまうイレブン。

そんな中、最終決戦の時が次第に迫るに連れ、これまでに直面したことのないほどに強力な“暗黒”が待ち受ける。この?悪夢”を終わらせるためには、全員が共に立ち上がり、力を合わせなければならない。

「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」主要キャラクター・キャスト

キャストは、イレブン／ジェーン・ホッパー役ミリー・ボビー・ブラウン、マイク・ウィーラー役フィン・ヴォルフハルト、ウィル・バイヤーズ役ノア・シュナップ、ダスティン・ヘンダーソン役ゲイテン・マタラッツォ、ルーカス・シンクレア役ケイレブ・マクラフリン、マックス・メイフィールド役セイディー・シンク、スティーブ・ハリントン役ジョー・キーリー、ロビン・バックリー役マヤ・ホーク、ナンシー・ウィーラー役ナタリア・ダイアー、ジョナサン・バイヤーズ役チャーリー・ヒートン、ジョイス・バイヤーズ役ウィノナ・ライダー、ジム・ホッパー役デヴィッド・ハーバー、ヴェクナ役ジェイミー・キャンベル・バウアーらが続投。

新たに、謎の科学者ドクター・ケイ役で『ターミネーター』シリーズのリンダ・ハミルトンが参戦する。ほか新キャストには、ネル・フィッシャー、ジェイク・コネリー、アレックス・ブローらが名を連ねる。

“裏側の世界”の鍵を握る謎の少女＜イレブン＞（演：ミリー・ボビー・ブラウン）

研究所で育てられ、実験によって超能力を身に付けた少女・通称エル。少年たちとの出会いをきっかけに、ホーキンスを守るため自身の能力を使って幾度となく敵と対峙してきた。能力を持っているがゆえに政府から狙われ、S4ではカリフォルニアに引っ越したことで交際中のマイクとは遠距離恋愛となったが、やがてホーキンスの危機を救うために研究所に戻り過去と向き合い、ヴェクナの驚くべき正体を知ることになる。

最終章の予告でも凄まじい能力を駆使する逞しい姿を見せているが、ミリーはシーズン5のイレブンについて「イレブンは訓練モードに入っています。彼女の頭の中は友達を守ることでいっぱいです。友達は自分で手に入れた家族のような存在なので、どんなことをしてでも守り抜くという強い思いがあり、最終章ではそんなイレブンの覚悟が描かれます」と告白。

優しさと行動力を持つリーダー＜マイク＞（演：フィン・ヴォルフハルト）

思いやりがあり情に厚く、仲良し4人組のリーダー的存在。ダスティンとルーカスと共に、姿を消したウィルを捜索していた森の中でイレブンと出会い、自宅の地下室にかくまう。イレブンに好意を寄せており交際をスタート。

ホーキンスの危機を受け、仲間と共に”裏側の世界”の秘密を追うほか、イレブンに愛を伝えて彼女を奮い立たせ決戦の支えとなる。フィンは最終章でのマイクについて「マイクは再びリーダー的存在となり、今まで以上に責任感を持って率先して作戦を練り上げていきます。彼自身も、そして仲間たちも、ヴェクナを見つけ出してこの戦いに終止符を打つことに全力を注ぎます」と明かす。果たしてマイクは大切な仲間と共に、ヴェクナとの戦いに決着をつけることができるのか。

闇に狙われた迷える少年＜ウィル＞（演：ノア・シュナップ）

ある日突然“裏側の世界”へと姿を消した少年。マイクたちの懸命な捜索で無事帰還するが、悪夢にうなされる日が続く。ホーキンスからカリフォルニアに引っ越し、マイクたちとは離れ離れに。仲間への想いを胸に秘めつつ、自身の居場所やマイクとの関係に悩み続ける。予告ではヴェクナに「手伝ってくれ」と身体を引き寄せられるシーンが映し出されていたが…ウィルはヴェクナの餌食となってしまうのか。ノアはウィルについて「ウィルは最終章でホーキンスに戻ってきました。シーズン4ではホーキンスを離れていたので、今回彼が戻って来たことで、物語にどう影響が出るのかを目撃することになります」と告白。最初から最後まで目を離せない注目キャラクターだ。

いつも冷静な現実主義者＜ルーカス＞（演：ケイレブ・マクラフリン）

仲良し4人組の中では一番の現実主義者。転校生のマックスと互いに想いを寄せ合うも素直になれないでいたが、彼女との関係を少しずつ深めていく。ヴェクナによる幻覚や呪いに苦しむマックスを勇気づけ支え続けたが、マックスは昏睡状態に陥ってしまう…。予告では、病院らしき場所で横たわるマックスを抱えながらデモゴルゴンに襲われるピンチが映し出されていたが、ケイレブは「今シーズンは緊迫した状況で始まります。ヴェクナはまだ倒していないし、問題も残ったままです。その重圧を、ルーカスも含め登場人物全員が背負っています」と語る。

好奇心旺盛なお調子者＜ダスティン＞（演：ゲイテン・マタラッツォ）

仲良し4人組の中で一番のお調子者でありながら、ひらめきと工夫で仲間を導く存在。スティーブの良き相棒として行動を共にする。ゲイテンは「ダスティンはちょっと気分が落ちているんです。仲間たちそれぞれがホーキンスの置かれた状況について考えていて、全てのピースをひとつにまとめることが少しだけ難しくなっています。みな日々直面する問題があって、それに対処しながらお互いの安全を守りつつヴェクナの居場所を突き止めようとしているわけです」と、お調子者のダスティンでも、最終章では笑いだけでは乗り切れない試練が待ち受けていることを告白。仲間の笑顔を守るために誰よりも真剣な表情で戦いに身を投じることになりそうだ。

ユーモアにあふれたルーカスの妹＜エリカ＞（演：プリア・ファーガソン）

好奇心旺盛な性格でユーモアにあふれた、ルーカスの口うるさい妹。これまでロシアの秘密施設に潜入したり、施設内の機械や装置を巧みに操作し、監視の目を?い潜って脱出に成功するなど、冴えた頭脳と臨機応変な判断力でチームをサポートしてきた。

最終章でカギを握る？マイクの妹＜ホリー＞（演：ネル・フィッシャー）

マイクとナンシーの妹。これまでのシーズンでは、“裏側の世界”に気付いたような描写も度々描かれてきたが、まだ幼かったため理解していなかったホリー。シーズン5で重要な鍵を握る。

行動派なマイクの姉＜ナンシー＞（演：ナタリア・ダイアー）

頼もしい性格のマイクの姉で、ジョナサンとは幼馴染だったが、恋仲に発展。真面目な一方で、怪物から身を守るために武器の扱い方を習得したり、ヴィクターと接触するために精神病院に乗り込むなど、時に大胆な行動に出ることも。

弟思いの優しい兄＜ジョナサン＞（演：チャーリー・ヒートン）

ウィルの優しい兄で、ナンシーの恋人。シーズン4では、ヴェクナの襲来に対し仲間と行動を共にしながら、ウィルやマイクを支え、イレブンの救出作戦にも加わるなど頼もしい一面を見せた。予告では、ナンシーと額を合わせ涙を流すシーンや、弟のウィルが危機に陥るシーンが映し出されているが、果たして大切な人を守り抜くことができるのか。

意外と子ども好きの元モテ男＜スティーブ＞（演：ジョー・キーリー）

かつてナンシーの恋人だったが、クラスメイトの失踪事件をきっかけに破局。ダスティンと接点を持つうちに、一緒になって怪物へ立ち向かうようになる。同じアルバイト先のロビンを好きになるが想いは実らず、親友として絆を深める。シーズン4ではナンシーやロビンと共に”裏側の世界”へ潜入し、ヴェクナの弱点を探り戦いでも先陣を切るなど勇気ある行動を見せ、本シリーズの人気キャラクターのひとりとなった。

自由奔放なスティーブの親友＜ロビン＞（演：マヤ・ホーク）

シーズン3から登場した、スティーブと一緒にアルバイトをする親友。スティーブと良いコンビネーションを見せながら、ナンシーとも女同士の友情を育むなど、多様な一面を見せてきた。S4ではナンシーと共に事件の調査に加わり、”裏側の世界”にも潜入。仲間と協力して果敢に立ち向かう姿が印象的。

街に迫る危機と戦う警察署長＜ホッパー＞（演：デヴィッド・ハーバー）

ホーキンスの頼れる警察署長。イレブンと出会い森の奥で共に暮らすうちに、父娘のような固い信頼関係を築いていく。ロシアの秘密施設に捕えられ、監禁・拷問された後に収容施設へ送られる。ジョイスらに助け出されるも、デモゴルゴンが襲来し立ち向かうことに。イレブンとの親子関係はどのような結末を迎えるか。

愛する息子を守るシングルマザー＜ジョイス＞（演：ウィノナ・ライダー）

忙しく働きながらウィルとジョナサンを育てるシングルマザーで、ホッパーとは同級生。ウィルが行方不明になって以来次々と起こるホーキンスの超常現象に子どもたちと共に果敢に立ち向かう。ロシアに捕えられたホッパーの救出に向かい、潜入作戦を決行。デモゴルゴンの急襲へ果敢に立ち向かう。少年少女たちをこれまで守り抜いてきたジョイスだが、最終章でも愛する人たちのために立ち上がる“母の底力”が描かれるに違いない。

新キャラクター：謎の科学者＜ドクター・ケイ＞（演：リンダ・ハミルトン）

冷徹な政府の科学者、ドクター・ケイ。科学者だが、時に銃を持って戦うキャラクター。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」最終章は、2025年11月27日（木）10時より世界独占配信。