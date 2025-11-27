全米No1ヒットホラー『ロングレッグス』『THE MONKEY／ザ・モンキー』のスタジオが贈る、『レディ・オア・ノット』（2019）サマラ・ウィーヴィング主演『AZRAEL（原題）』が、邦題『ヴィレッジ 声帯切村（コエキリムラ）』として2026年1月2日（金）より全国公開される。

狂気のカルト村に隠された血塗られた掟──少女は、沈黙の地獄から生還できるのか。

森の奥深く、外界から隔絶された“声を禁じられた村”。そこでは信仰の名のもと、住人の声帯を切り裂き、生贄を捧げるという凄惨な掟が人々を支配していた。生贄の対象に選ばれた少女・アズラエルは逃亡を図るが、住人たちの執拗な追跡と、森の奥で蠢く“何か”が彼女の行く手を阻む。果たしてアズラエルは沈黙が支配する村から脱出できるのか。そして、掟に隠された真の目的とは？

『クワイエット・プレイス』『ドント・ブリーズ』以降、世界的に広がり続ける“音×恐怖”ホラーの最新形である本作は、“村ホラー”と“ヒロイン・サバイバル”という2大ジャンルに、“音を出したら即死”という禁断の設定を融合させた野心作。SXSW（サウス・バイ・サウスウエスト）正式出品、シッチェス映画祭作品賞ノミネートなど、世界の映画祭で高い評価を獲得し、“クワイエット・ホラー”の新たな一本として注目を集めている。

脚本は『サプライズ』（2011）『ザ・ゲスト』（2014）などを手がけたスリラー／ホラーの名手サイモン・バレット。製作は全米No1ヒット作『ロングレッグス』『THE MONKEY／ザ・モンキー』で勢いに乗るスタジオC2 Motion Picture Group、監督は『スモール・クライム』（2017）のE・L・カッツが務めた。

主演は『レディ・オア・ノット』のほか、『バビロン』（2022）『スリー・ビルボード』（2017）などでバイプレイヤーとしても存在感を放つサマラ・ウィーヴィング。“全編セリフなし”という極限の演技で、息遣いと身体表現のみで恐怖と覚醒を描き切り、海外メディアでは「キャリア最高のパフォーマンス」と絶賛された。

外界から隔絶されたカルト村、声帯を切り裂かれた住人たち、血と音に反応して襲いかかる謎の存在、逃げ場のない生贄の儀式──。公開された予告編2種のうち、30秒版はR指定級の猟奇的なゴア表現に特化し、容赦ないスプラッターな側面を体感させる。かたや、90秒版では村を支配する掟や、生贄の儀式といったディテールへ踏み込み、沈黙に覆われた狂気と、運命に抗うアズラエルのドラマを強調する仕上がりとなった。

映画『ヴィレッジ 声帯切村（コエキリムラ）』は2026年1月2日（金）より全国公開。