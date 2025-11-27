¡È´¯ÄÌºá¡É¤ä³ÐÀÃºÞµ¿ÏÇ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¡Ä»à¸å2½µ´Ö¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ½÷Í¥¤Î8¼þ´÷¡¢ºÇ´ü¤ÏµÞÀ¿Õ¾ã³²
½÷Í¥¥¤¡¦¥ß¥¸¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ8Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÔÄçÈ¯³Ð¤Î´Ú¹ñÇÐÍ¥¡¢¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¡È²¼Ãå¼Õºá¡É¸½¾ì
¥¤¡¦¥ß¥¸¤µ¤ó¤Ï2017Ç¯11·î13Æü¡¢µÞÀ¿Õ¾ã³²¤Î¤¿¤á¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£57ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤Îë¾Êó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï»à¸å2½µ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿Æ±·î27Æü¡£°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥¦¥ë¹¾Æî¶è±Ø»°Æ¶¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¥°¡¦¥è¥¯¥µ¥à¥É¥ó¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Æ¥ë¡Ê¾¦¶È»ÜÀß¤È½»µï¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿·úÊª¡Ë¤Ç¡¢Äï¤Ë¤è¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
Åö»þ¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¤¡¦¥ß¥¸¤µ¤ó¤Î»à¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÈ¯³Ð¤·¤¿¤¿¤á¡Ö¸ÉÆÈ»à¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¬¡¢°äÂ²¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¿ÏÀ¡£¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤«¤é2½µ´Ö¸å¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¸ÉÆÈ»à¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥¤¡¦¥ß¥¸¤µ¤ó¤Ï1960Ç¯6·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢1979Ç¯¤ËÃÏ¾åÇÈMBC¤ÎÂè11´ü¸ø³«ºÎÍÑ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Ë¿Ê½Ð¡£¸å¤Ë½÷Í¥¤ØÅ¾¸þ¤·¡¢¡Ø¥½¥¦¥ë¤Î·î¡Ù¡ØÂÀÁÄ²¦·ú¡Ù¡ØÂÀÍÛ¿Í¥¤¡¦¥¸¥§¥Þ¡Ù¡Ø¥¥à¡¦¥Þ¥ó¥É¥¯¡ÁÈþ¤·¤ÅÁÀâ¤Î¾¦¿Í¡Ù¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
°äºî¤Ï2015Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥Þ¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
²Ú¡¹¤·¤¤·ÐÎò¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£1985Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤Î¤¢¤ë¼Ô¤¬ÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤Î°ÛÀ¤ÈÆùÂÎ´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë½èÈ³¤¹¤ë¡×´¯ÄÌºá¡Ê¤«¤ó¤Ä¤¦¤¶¤¤¡¿2015Ç¯¤ËÇÑ»ß¡Ë¤Ç¹´Â«µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢1990Ç¯¤Ë¤Ï³ÐÀÃºÞ¡Ê¥Ò¥í¥Ý¥ó¡Ë»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥¤¡¦¥ß¥¸¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¸å¡¢Áòµ·¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆ±Î½·ÝÇ½¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ÆÈà½÷¤òÄ¤¤Ã¤¿¡£Âç½°¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿½÷Í¥¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÄÉÅé¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë