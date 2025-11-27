舞台、映画、ドラマにと幅広く活躍中のミュージカル俳優・市村正親さん。私生活では2人の息子の父親でもある市村さんが、日々感じていることや思い出を綴る、『婦人公論』の連載「市村正親のライフ・イズ・ビューティフル！」。第13回は「生きてる限り、この連続」です。（構成：大内弓子 撮影：小林ばく）

【写真】初代ジョンと両親と一緒の、幼い頃の市村さん

世話があまりに大変で……

これまでわが家では、いろいろな生き物と生活してきました。始まりは、結婚したときにママが飼っていたチワワの「チチ」と、ミニチュアダックスフントの「ボイシャン」。

2匹を「チーボイ」と呼んでかわいがっていたんだけど、やがてチチが亡くなって。その後、チチの遠縁にあたるチワワを「ピピ」と名づけて飼い始め、「ピーボイ」コンビに。その頃には長男と次男が生まれていて、よく一緒に遊んでいました。

するとお兄ちゃんが、「僕も生き物を飼いたい」と言い始めた。まずやってきたのが、セキセイインコ。次にモルモット。そのあとママが金魚を飼って、僕も初めて自分でメダカを飼い始めた。

「で、この子たちの世話を誰がするんだ？」となったときに、結局、僕がやることに。



インコのソルト（写真提供：市村さん）



モルモットのシュガー（写真提供：市村さん）

それからしばらくは、毎朝大変だったよ。セキセイインコの「ソルト」は、普段の鳴き声は「チチチチチ」ってかわいいのに、朝、僕の顔を見ると、「餌をくれ！」と大騒ぎ。餌をやるまで、「ビージョ！ ビージョ！」って鳴き続けるの。

その隣のケージにいるモルモットの「シュガー」は、2本の前歯で檻をキーキー、カリカリ（笑）。この子は伸び放題の毛が汚れで固まり、レゲエのおじさんの頭みたいになってしまって。毛を切ってあげたくて触ろうとすると、「キキキッ！」って指を噛んでくる。この子たちに餌をやったら、次は金魚とメダカでしょ。朝はほんとに忙しい。（笑）

その後、ここにボーダー・コリーの「リリー」が加わりました。犬の「ピーボイ」たちが亡くなったあと、次男が初めて自分から「飼いたい犬がいる」と言い出したんだけどね。1週間もしないうちに世話をしなくなっちゃったから、僕がせざるをえなくなって。

リリーを連れて散歩に出ると、同じボーダー・コリーの飼い主さんたちと出会うんだけど、みんな一様に「子どもが飼い始めたけど世話をしなくなって……」って言うの！ 共感したね。（笑）



コリーのリリー（写真提供：市村さん）

そんなわが家には、「又うんこ」という詩が額縁に入れて飾られている。作者は僕。毎朝の散歩とウンチの世話があまりに大変だったんで、ある日、「ピーボイ」の絵を墨で描いて、そこに詩を添えたんだ。「又、又、うんこ 又、おしっこ 又、又、うんこに又おしっこ 生きてる限りこの連続 健康が一番だネ」と。（笑）

でも、大変だったのは4年くらい前まで。長男がさらにピンクのヘビと、アマゾンにいそうなカエルを飼ったんだけど、みんなあの世に召されて……。

リリーも、「ボーダー・コリーを飼いたい。リリーという名前にしたい」という方と偶然出会い、縁あってその家の子になりました。家の目の前にドッグランがあって、時々送ってくださる動画を見ると、楽しそうに走り回っている。そのお家に行って良かったなと思う一方、やっぱり寂しいね。

一緒にいたのは1年だけど、写真や動画を見るとすごく会いたくなるの。だから今度、子どもたちと会いに行こうと話してる。「お前たちの顔は覚えてないだろうけど、世話をしたパパの顔は絶対覚えているよ」と言って。

今わが家にいるのは、ラグドールという種類の猫「アラン」と「モコ」、それとヘビの「サンド」だけ。お世話もだいぶ楽になったし、家のなかに彼らがいてくれるだけで、なんだか癒やされるね。



＜今月のひとこと＞

共に暮らせば情が移る

生き物に関しては、そもそも父と母が好きだったんだよ。僕が小学1年生くらいから雑種犬の「ジョン」と猫の「ピリカン」がいて、それから柴犬の「ジョン」二世、シェパードの「ジョン」三世と続き、独身最後に飼ったのが、僕が仕事で知り合ったアナウンサーの宮崎総子（ふさこ）さんから譲り受けた白い犬でした。

当時僕は『コーラスライン』でポール・サンマルコという役を演じていたので、母が「ポール」と名前をつけてね。僕を思いながら「ポール」って呼んでいたんだと思う。

親父は一時、うちにやってくるスズメに、旗をつけた爪楊枝をくわえて振らせるという芸を仕込んでいた。家の前を通る知り合いに自慢げに見せていたんだと思うけど、僕も「さすが親父だな」なんて思ってました。あの頃の犬やスズメのことを思い出すと、父と母の元気な姿が浮かんで、ちょっと涙しちゃうよ。

僕自身は基本、両親や子どもたちが飼い始めた生き物の世話をせざるをえなくなった人間です。世話をするのは面倒くさくて大変だけど、だからこそ充実しているんだよね。それに、一緒に暮らしていると情が移るの。

長男が好きなヘビなんて、決して好きにはなれないけど（笑）、ケージの中でじっと動かないでいるのを見ると、「大丈夫か？」とやっぱり気になる。人間のなかにはそういう情があるものだろうし、でないと、情のある芝居はできないと思うんだ。



ヘビのサンド（写真提供：市村さん）