少なくとも44人が亡くなった香港の大規模火災　中国出身のi-dle・ウギ、深い憂慮「無事でありますように」

ガールズグループi-dle（アイドゥル）の中国出身メンバー、ウギが香港で発生した大規模火災の報に深い憂慮を示した。

ウギは11月26日、自身のインスタグラムに「皆さんが無事でありますように」と中国語でメッセージを残した。

香港では11月26日午後、高層集合住宅で火災が発生。11月27日早朝、消防当局によると、これまでに44人が亡くなった。数百人が行方不明となっている。

火災は北部大埔地区にある8棟、約2000戸からなる大規模団地で発生した。修繕工事が行われていたとされ、火は設置された竹製の足場に燃え広がったという。

消防士たちは消火活動を続けているが、高層階に残された住民の救出は難航しており、火災は27日未明になっても鎮火していない。

（写真＝OSEN、ウギInstagram）ウギ

なお、ウギが所属するi-dleは11月28・29日、香港のカイタック・スタジアムで開催される授賞式「2025 MAMA AWARDS」に出演する予定だ。

◇ウギ プロフィール

1999年9月23日生まれ。本名はソン・ユチ。2016年、北京で開催されたCUBE公開オーディションを通じて入社し、2018年に(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。愛らしい犬顔が特徴で、デビュー当時は“イプトク妖精”（アイドルに興味がなくても推さざるをえない魅力を持つアイドルのこと）と呼ばれ、2021年版の「世界で最も美しい顔100人」で22位にランクインされた経歴を持つ。そんな可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルの良さが際立つメンバーの一人だ。中国人メンバーだが韓国語も得意で発音も良く、韓国人と間違われるほどの実力を持つ。