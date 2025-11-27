愛知県にあるホテル「三河湾リゾートリンクス」は、運営するクルーズ船「MARINE LINX(マリンリンクス)」の船上デッキにこたつ席を設置し、これまでにない冬の海上体験を提供する取り組みを始めた。

運航開始日は2025年11月14日で、期間限定での実施となる。なお、この取り組みは日本国内の営業旅客船における海上屋外デッキでのこたつ設置クルーズとして、日本初とされている(同社調べ)。

■絶景の「船上デッキこたつ」

「MARINE LINX」の船上デッキには360度の眺望が広がり、その特等席にこたつが設置されている。冬の冷たい潮風を感じながらも、足元はこたつで温かく、開放感と心地よさを同時に味わえるのが大きな魅力だ。三河湾をゆったりと周遊する途中、タイミングが合えばカモメやウミネコ、スナメリが姿を見せることもあり、海と生き物の気配を間近に感じられる特別な時間となる。

■冬の船上デッキを温かな特等席へ

「MARINE LINX」クルーズは、三河湾の穏やかな海と、時の移ろいとともに変化する空の美しさを体験できる航路として、これまで多くの利用者から支持されてきた。とりわけ空気が澄む冬は、夕日が海に沈む光景がひときわ美しく見える季節だ。

一方で、冬季は寒さの影響により、船上デッキではなく船室内で過ごす利用者が増えるという課題もあった。そこで、冬の絶景をより近い場所で快適に楽しめる環境を提供するため、日本の冬を象徴するこたつを船上デッキに設置するという、これまでにない企画に踏み切った。

■三河湾こたつクルーズ概要

【運航期間】

・2025年11月14日〜2026年4月12日(日)

・運航日は金土日

【運航スケジュール】

・サンセットクルーズ：16時〜17時(金土日)

・デイクルーズ：11時〜12時(日曜のみ)

※天候・日没時間により変更の可能性あり

【料金】

・大人：2750円

・子ども：2200円

・幼児：1500円

※乗船料のみ、飲食代は含まれない

【予約方法】

・三河湾リゾートリンクス公式Webサイト

・電話予約：0563-32-3720(受付時間：月〜土 9時〜18時)

【利用について】

・乗船のみの利用が可能

・食事(夕食・朝食)と宿泊がそろうセットプランもあり

・食事はホテルで提供

【注意事項】

・天候や海上状況により、船長判断で運航中止の場合あり

・こたつ利用を中止し、暖房完備の船内へ案内にする場合あり

・詳細な注意事項はマリンリンクスWebで確認できる

■三河湾を望むブッフェと露天風呂がそろう癒やしの滞在

三河湾リゾートリンクスでは、カニやローストビーフ、寿司などをそろえたブッフェが楽しめる。和洋中の幅広い料理が並び、好きなだけ味わえる内容だ。さらに、三河湾を一望できる開放的な露天風呂では、海風を感じながら癒やしのひとときを過ごせる。食と景色がそろう環境の中で、ゆっくりとした時間を楽しめるのが特徴だ。なお、三河湾こたつクルーズは宿泊を伴わない場合でも利用できる。

今回の企画について担当者に話を聞いてみた。

ーー今回の企画の狙いは？

クルーズ自体は通年で営業していますが、春〜夏に比べ秋〜冬(12月〜2月)については寒さもあり、乗船率が落ちる傾向でした。また日の入り(サンセット)についても、冬季が非常に美しく見えるためおすすめしていますが、寒さで敬遠される方が多い状況でした。その寒さ対策のため、船の上部デッキにこたつを設置し、快適にクルーズを楽しんでいただけるよう企画しました。

ーー今回の企画のイチオシは？

「唯一無二の海上船で、かつ船上デッキでのこたつ体験」と「三河湾に沈むサンセット」が目玉となります。またデイクルーズでは、ウミネコ・カモメへのエサやり体験を、お子様だけではなく大人の方も楽しんでいると思います。またタイミングによってはスナメリも見えます。

ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？

東海地区の方にはなじみ深い三河湾でも、船上の三河湾を体験されたことのある方は少ないかと思います。三河湾は波も穏やかですので、船が苦手な方も楽しみやすいです。ぜひ三河湾クルーズをお楽しみください。

冬のクルーズに新たな選択肢が加わった。こたつで過ごす特等席から、三河湾の魅力をあらためて感じてみてはいかがだろうか。

