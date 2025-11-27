読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の田辺桃子、横田真悠、林芽亜里トリプル主演の木曜ドラマ『推しの殺人』（毎週木曜よる11：59〜）。第9話が11月27日に放送予定です。

【写真】麗子（加藤ローサ）は、矢崎（増田貴久）にキスしようと顔を近づけ…

本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した、本格クライムノベル『推しの殺人』（著：遠藤かたる／宝島社文庫）をドラマ化。

主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーたち。《殺人》という罪を犯してしまった彼女たちは、それを隠蔽したままステージに立ち続けようと誓う。

次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていき……。待ち受けるのは栄光か破滅か！？人生と命を懸けたスリリングサスペンス。



あるトラウマをきっかけに感情を失い、ただ流されるように生きている高宮ルイ役を田辺桃子さん。

感情の揺れが激しく、あらゆることに噛みつく獰猛なリスのような性格の早川テルマ役を横田真悠さん。

恵まれた容姿でグループのセンターに抜擢され、テルマから敵視される沢北イズミ役を林芽亜里さんが演じています。

また、爽やかなルックスでテレビ番組でも活躍している、マーケティング会社社長・河都潤也役を城田優さん。

河都と大学からの付き合いで、河都に出資してもらい小さな個人事務所を持つ弁護士・矢崎恭介役に増田貴久さんが発表されています。

主題歌は『星月夜』のヒットで国内外で注目を浴びるシンガーソングライター・由薫さんが、ドラマのために書き下ろした『The rose』です。

＊以下11月27日放送回のネタバレを含みます。



読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『推しの殺人』

＜前回のあらすじ＞

「ベイビー★スターライト」の元に届いた脅迫状の送り主はミチル（なえなのさん）ではなかった。

何者かが羽浦（田村健太郎さん）殺害後のルイたちの行動を見ており、山までついて来たと考えられた。それは行方をくらませている河都（城田優さん）の可能性もあるが、ルイたちが知る由もなく……。

「ベビスタ」の3人は、土井（トラウデン直美さん）にイズミの妊娠を伝え、協力を得ることに。イズミの休養中も出演するCMは流れ、ルイとテルマは2人体制でアイドル活動を続けていた。

ついにイズミは、子供を出産。感動でいっぱいの中、イズミ宛てにお祝いの花が届いた。ところが、それは羽浦を埋めた場所に何者かが並べた花と同じものだった。脅迫状を送って来た人物の仕業と考えられ、ルイは「監視されているのかもしれない」と危機感を覚えるが……！？

一方、警察では、ミチルが新たな被害者となった連続殺人事件の捜査が進められていた。ルイたちの元へやってきた望月（曽田陵介さん）は、ミチルが殺されたことを伝えた上で、身の危険を感じることはないかと問いかけるが――。

その頃、河都の妻・麗子（加藤ローサさん）は、娘の美鈴からパパにいつ会えるのかと聞かれていた。戸惑う麗子に、美鈴は「ママ、言ったでしょ。もうすぐ会えるって」と告げて――！



読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『推しの殺人』

＜第9話のあらすじ＞

「ベイビー★スターライト」の元に、羽浦殺害当日のことが書かれた脅迫状が次々と届く。脅迫状の送り主がミチルから聞き出したと考えられた。

このままではミチルのことを探る警察にも知られてしまう、と焦るルイたちは、羽浦の遺体を河都の隠れ家に移動しようと覚悟を決め、山に向かった。

嫌な予感がした3人は途中で引き返すことにしたが、山での様子をテルマの弟・カイ（本島純政さん）に動画を撮影されていた。カイはテルマのことを恨んでおり、動画をめぐりトラブルに発展。テルマが謝罪をしたことで事なきを得たが……。

その後、復活ライブを成功させたイズミは、ベビーシッターの元へ娘の希望（のぞみ）を迎えに行く。ところが、マスクをした男によって希望を連れ去れてしまう事態に。

イズミと男が揉み合いになる中、希望が乗ったベビーカーは突き飛ばされ、猛スピードで坂を下っていき……！？

一方、河都が失踪した現場に落ちていたハンカチが麗子のものだと知ったルイは、大胆な行動に出ることに――！ そして、ついに連続殺人事件の犯人が明らかになる！