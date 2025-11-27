早見優、豪華クリスマスツリー公開「天井とほぼ同じ高さ」「素敵なお部屋」と反響
【モデルプレス＝2025/11/27】歌手の早見優が11月26日、自身のInstagramを更新。大きなクリスマスツリーを飾り付ける様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】59歳美人歌手「天井とほぼ同じ高さ」豪華クリスマスツリー公開
早見は「クリスマスツリーを出しました 1人で飾り付けも楽しい」「ライトをつけた瞬間、部屋がふわっと華やいで一気にクリスマス気分」とつづり、クリスマスツリーと自身の後ろ姿を投稿。白で統一された落ち着いた雰囲気の部屋で、イルミネーションが優しく灯った大きなクリスマスツリーへオーナメントを飾っている様子を披露している。
この投稿には「素敵なお部屋」「天井とほぼ同じ高さ」「豪華ですね」「雰囲気が良い」「クリスマスツリーが大きくてかっこいい」「癒やされる」「おしゃれ」「クリスマス気分が高まる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】59歳美人歌手「天井とほぼ同じ高さ」豪華クリスマスツリー公開
◆早見優、クリスマスツリーを飾り付け
早見は「クリスマスツリーを出しました 1人で飾り付けも楽しい」「ライトをつけた瞬間、部屋がふわっと華やいで一気にクリスマス気分」とつづり、クリスマスツリーと自身の後ろ姿を投稿。白で統一された落ち着いた雰囲気の部屋で、イルミネーションが優しく灯った大きなクリスマスツリーへオーナメントを飾っている様子を披露している。
◆早見優の投稿に反響
この投稿には「素敵なお部屋」「天井とほぼ同じ高さ」「豪華ですね」「雰囲気が良い」「クリスマスツリーが大きくてかっこいい」「癒やされる」「おしゃれ」「クリスマス気分が高まる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】