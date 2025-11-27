2児の母・小沢真珠、自宅の定番おかず入りキャラ弁が話題「完成度が高い」「売り物みたい」の声
【モデルプレス＝2025/11/27】女優の小沢真珠が11月26日、自身のInstagramを更新。自身が作ったキャラクター弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】2児の母・48歳女優「売り物みたい」定番おかず入りキャラ弁
小沢は「ラヴィット！の生放送に出演しました」とつづり、同日にTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）に出演したことを報告。「マジュのキャラ弁講座をやらせていただきました」「我が家のお弁当のおかずのレギュラー『ブロッコリーちくわ星人』、『ちくわ鳥』、『ハートの卵焼き』などを紹介しました」と続けて、ブロッコリーちくわ星人やハートの卵焼きが並ぶ可愛らしいキャラクター弁当の写真を披露している。
この投稿には「可愛すぎる」「完成度が高い」「真似したい」「センス抜群」「癒やされる」「売り物みたい」などの反響が寄せられている。
小沢は2014年に都内のクリニックに勤務する歯科医の男性と結婚し、同年8月に第1子となる長女、2016年10月に次女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
