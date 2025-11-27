剛力彩芽、大胆スリットから色白美脚スラリ「スタイル抜群」「綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/27】女優の剛力彩芽が11月25日、自身のInstagramを更新。大胆にスリットが入ったスカート姿で色白の美しい脚を披露した。
【写真】33歳人気女優「綺麗すぎ」大胆スリットから色白美脚輝く
剛力は「ステラ マッカートニーのプレスルームにお邪魔しました」と報告し、「お洋服全部可愛かった」とコメント。ずらりと並んだ洋服を見ている自身の様子や、その中の1着を着用したショットを公開し、前と後ろに大胆にスリットの入ったスカートのセットアップ姿でスラリと美しい脚をのぞかせた。
この投稿に、ファンからは「脚が綺麗すぎる」「おしゃれなコーデ」「スタイル抜群」「すごく似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
