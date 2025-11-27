「今日好き」榊原樹里、美脚際立つ秋コーデ披露「スタイル良すぎる」「似合ってる」の声
【モデルプレス＝2025/11/27】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里が11月25日、自身のInstagramを更新。自然豊かなロケーションでの写真を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女「スタイル良すぎ」美脚披露
榊原はブラウンのジャンパーを着て、黒のショートパンツにレッグウォーマーを合わせたコーディネートを披露。秋が深まる自然を背景に、すらりと伸びる美しい脚が際立つ姿を披露した。
この投稿には、「脚が綺麗すぎる」「ポーズが可愛い」「秋コーデが似合ってる」「スタイル良すぎる」「自然の中で映えてる」「元気そうで嬉しい」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
◆榊原樹里、自然の中で美脚披露
◆榊原の投稿に反響
