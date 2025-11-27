「シャッフルアイランド」伊藤桃々、ミニスカ姿で美脚チラリ「完璧スタイル」「オーラすごい」の声
【モデルプレス＝2025/11/27】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が11月25日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのセットアップ姿で美しい脚を披露した。
◆伊藤桃々、ミニスカ姿で美脚披露
伊藤は「ブラックフライデー 今日から始まったということで最近のラフなコーデ」とコメントし、街中で撮影した数種類のカジュアルコーディネートを公開。黒いラインの入ったミニ丈のトラックジャケットとミニスカートの白いセットアップ姿で、スカートからのぞく美しい脚を披露した。
◆伊藤桃々の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「完璧スタイル」「白コーデ素敵」「どれも可愛すぎる」「オーラすごい」などと反響が寄せられている。
◆「シャッフルアイランド
同番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
