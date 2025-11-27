中高年女性に聞いた《あなたの資産運用》「家族に秘密」の割合は？「株を手放す時期で家族と衝突」「株なんてギャンブルと夫が反対」家族と揉めた経験も
創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。投資を始める人が増えている昨今、お金の運用術について教えてもらいました。今回は、皆さんの資産運用と家族の関係を聞いてみたところ……。
* * * * * * *
【回答者数】187人 【平均年齢】59.9歳
【回答者の内訳】80代…10人／70代…28人／60代…70人／50代…44人／40代…21人／30代…10人／20代…4人
＜４よりつづく＞
Q. 家族は、あなたが資産運用していることを知っていますか？
Q. 家族は、あなたが資産運用していることを知っていますか？
（画像：stock.adobe.com）
Q. 資産運用に関して、家族と揉めたことはありますか？
【こんなことで揉めました】
●株を手放す時期や、時事問題が資産運用にどう影響するかの解釈の仕方で、よく家族と衝突します
（69歳・専業主婦）
●ある畜産会社に投資をしていて、最初は高利率で配当がありました。味をしめて数年後にもう一度投資しようとしたら、夫に反対されプチ喧嘩に。
ところが、それから間もなくその会社が倒産。安愚楽牧場事件として大きなニュースにもなりました。夫の反対がなかったらと思うとゾッとします
（63歳・パート）
●株式投資をしたいと夫に相談したが、はじめのうちは「株式投資なんて要はギャンブルでしょ」と認めてもらえなかった。細かく資料を集め、熱心にプレゼン。やっと認めてくれました
（42歳・会社員）
●ベンチャー企業の株式投資で、投資額の90％を失ってしまったとき
（77歳・年金受給者）
＜６につづく＞