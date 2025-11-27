益若つばさ、美脚際立つ神社巡りコーデ披露 “服の色”へのこだわりも明かす
【モデルプレス＝2025/11/27】タレントの益若つばさが11月26日、自身のInstagramを更新。仙台旅行でのコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳モデル「神社にぴったり」白のショーパン姿
益若は「仙台へ日帰り旅行ってきました」「鹽竈神社と金蛇水神社行ったよ」と秋の神社巡りを楽しんだ様子を公開。「神社は黒よりも白めやトーンが綺麗な色で参拝するようにしています」と綴り、白のワントーンコーディネートを披露した。石段の前で笑顔を見せる写真では、ミニ丈のボトムスから伸びる美しい脚が際立ち、神聖な空気とともに旅の充実感が伝わる投稿となっている。
この投稿に、ファンからは「白コーデが神社にぴったり」「可愛すぎる」「楽しそう」「ご利益ありそうな旅」「旅スタイル真似したい」「全身のバランスが完璧」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳モデル「神社にぴったり」白のショーパン姿
◆益若つばさ、白コーデで美脚披露
益若は「仙台へ日帰り旅行ってきました」「鹽竈神社と金蛇水神社行ったよ」と秋の神社巡りを楽しんだ様子を公開。「神社は黒よりも白めやトーンが綺麗な色で参拝するようにしています」と綴り、白のワントーンコーディネートを披露した。石段の前で笑顔を見せる写真では、ミニ丈のボトムスから伸びる美しい脚が際立ち、神聖な空気とともに旅の充実感が伝わる投稿となっている。
◆益若つばさの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「白コーデが神社にぴったり」「可愛すぎる」「楽しそう」「ご利益ありそうな旅」「旅スタイル真似したい」「全身のバランスが完璧」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】