“ハリポタ”スタジオツアー東京、ホグワーツの寮テーマの特別企画 学割チケットも新たに導入
【女子旅プレス＝2025/11/27】東京都練馬区の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮をテーマにした特別企画「ホグワーツ ハウスプライド」を、2026年1月17日（土）から3月15日（日）まで開催する。
「ホグワーツ ハウスプライド」は、ホグワーツの寮にスポットを当てた演出や参加型の企画を行うもの。
またイベント開催に合わせて12月2日（火）より「学生割引チケット」を初めて導入。中学生から大学院生（予備校生・専門学生含む）が対象で、学生証を提示すると通常よりお得な5,000円で入場できる。
イベント期間中、スタジオツアー東京の象徴的なセットである大広間に、グリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクロー、スリザリンの4つの寮を象徴する巨大なフラッグが登場。生徒たちが食事や組分けの儀式を行う空間で、各寮のプライドを掲げた迫力ある光景が広がる。
また、ツアー終盤にある「ホグワーツ城の模型」では、4つの寮の個性を表現したプロジェクションマッピングを投影。1/24スケールで精巧に作られた城に、映像と音による演出が加わり、祭典のフィナーレを飾る。
作中の「寮杯」システムになぞらえ、ゲスト自身がホグワーツの教授になった気分で参加できる企画が登場する。ロビーに設置された「寮別ポイント計」を使用し、自身の推す寮へ“加点”が可能だ。
得点するとその寮の色の宝石が砂時計に落ちる仕組みとなっており、どの寮が優勝するかはゲストの応援次第となる。また、昨年も好評だったハウスプライドカードが2026年版にアップデートされて配布される。（女子旅プレス／modelpress編集部
開催期間：2026年1月17日（土）〜3月15日（日）
対象期間：2026年1月17日（土）〜4月5日（日）
対象時間：12:00または13:00以降のツアー
※来場日により異なる
発売日：2025年12月2日（火）10:00
価格：対象者5,000円
対象学校：中学校・高等学校・高等専門学校・高等専修学校・各種専門学校・予備校・短期大学・大学・大学院（※海外の学校も対象／カルチャースクール・職業訓練校・自動車教習所は対象外）
・提示物：
学生証の原本（デジタル学生証も可）
顔写真のない学生証も可
※学生証を撮影した写真やコピーは不可
所在地：東京都練馬区春日町1-1-7
アクセス：西武豊島線「豊島園駅」、または都営地下鉄大江戸線「豊島園駅」から徒歩5分
