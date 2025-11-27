人気スタイリスト、石田純子さんの連載『石田純子のおしゃれ塾』。大人の女性たちに向け、流行を取り入れつつ上品なおしゃれのポイントを指南します。今回は手持ちの服を今っぽく雰囲気を変える着こなしについて。読者モデルの谷本さん（68歳）は「手持ちの服の雰囲気を変えたい」とのことですが――。（撮影：中村彰男 文：神素子 ヘアメイク：千葉智子）

手持ちの服の雰囲気を変えるには？

海外旅行が大好きで、昨年「これからは年2回海外に行く」という目標を立てました。

ここ数年は一人旅で、飛行機のチケットからホテル、現地ツアーまで自分でオンライン予約。

去年はタイとトルコ、今年は念願のメキシコとスリランカへ行きました。

目標を達成した喜びに加え、次々と家族にハッピーなことが。

良い流れを途切れさせないように、今度はファッションで新しい挑戦がしたい！

普段はシンプルな装いが多いのですが、雰囲気を変えるにはどうすればいい？



読者モデル 谷本淑恵さん（68歳）の「いつもの着こなし」

自分らしく着こなすための最大の味方が小物たち

買った洋服をそのまま着るだけでは、おしゃれは完成しないと私は思っています。

昼時のショッピングなら帽子とストールを組み合わせ、レストランのディナーなら華やかなネックレスをつける。

小物の使い方が、おしゃれかどうかを左右する部分なのです。

いつも同じアレンジをするのではなく、時と場面に合わせて1枚の洋服を何通りにも楽しみましょう。



キャメルニットワンピース￥19,690／セモア ソックス￥1,540／靴下屋（タビオ） ローファー￥28,930／ツモリチサト ウォーク（モーダ・クレア）



ストール￥12,100／タバサ（パパス） イヤリング￥3,300／LIMITED NUMBER（お世話や） バッグ￥9,790／カシュカシュ（アンビリオン） ブーツ￥34.980／マッキントッシュフィロソフィー（モーダ・クレア）

【ストール】

ストールは柄より色数の多さを基準に選べば、手持ちの洋服と合わせやすい

首元のポイントづくりにショールが大活躍

今年の冬、注目は袖穴つきのショールです。

ベストのように着ることもできるので（写真）、ワンピースの雰囲気を変えるのにぴったり。

多色使いのストールやミニマフラーは、首元のポイントづくりに大活躍します。



グレーワンピース（ ※ 1 2 / 1 5 発売）￥33,000／タバサ（パパス） ソックス￥1,430／靴下屋（タビオ） レースアップシューズ￥34,100／ヒルズアヴェニュー（プライア）



グレーショール￥49,500／アンティパスト（クープ・ドゥ・シャンピニオン） イヤリング￥8,800／アビステ ネックレス￥13,200／レキップ バングル￥6,160／LIMITED NUMBER（お世話や） バッグ￥15,950／ペルケ（アンビリオン） ソックス￥1,320／靴下屋（タビオ） ローファー￥29,700／ヒルズアヴェニュー（プライア）

【ショール】

実はベストではなくショール！ 袖穴がついたタイプなら、巻くのが苦手な人も簡単に羽織れる

アクセサリーは大きめで存在感のあるものを

アクセサリーは、少し大きめで存在感のあるものを選ぶのがポイントです。

とはいえギラギラ・ジャラジャラしたものではなく、アート性のあるモダンなデザインを。

たとえば陶器と刺繍を組み合わせたイヤリング（写真）はツヤ感があり、肌色をきれいに見せてくれます。



九谷焼のイヤリング￥6,380、ブローチ￥5,060／ともにDUE deux

【イヤリングとブローチ】

九谷焼と桐生刺繍のアクセサリー。ブローチは顔に近いほど若々しい印象に

ミュージアムショップなどで魅力的な小物との出会いがあるかも

個性的なネックレス（写真）をつければ、気になる首まわりも華やかに。

定番のアクセサリーショップではなく、デパートのポップアップコーナーやミュージアムショップをのぞくと、魅力的な小物と出会えるかもしれませんね。



グレー×赤×青ネックレス￥27,500／DUE deux イヤリング￥4,730、赤ブローチ￥5,280／ともにdesignsix

【ネックレス】

洋服のタグピンでつくられた個性的なネックレスは驚くほど軽い。同系色のブローチを合わせて



オフホワイトベレー￥11,000／グラヴェール、ファーティペット￥5,500／フルラ（ともにムーンバット） イヤリング￥7,560／アビステ

【帽子とマフラー】

オフホワイトの帽子とマフラーは、レフ板効果で顔まわりがパッと明るく

◆読者モデル・谷本さん変身後のコメント

石田さんが選ぶ小物はどれも遊び心があるのに大人っぽくて素敵！とくに袖穴つきのショールが斬新で、びっくりしました。私も旅先で自分らしい小物を探そうと思います

