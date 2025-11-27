岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）の第16回が11月27日、放送される。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。



岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。

【写真】よもぎ役の吉岡里帆

ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、ヒロトの親友・野口ヒデキを吉村界人さんが演じる。

脚本は米内山陽子さん、語りは小林聡美さん。



＊以下11月27日放送回のネタバレを含みます。

第16回あらすじ

ある日、ヒロト（岡山天音）は犬の散歩中に、よもぎ（吉岡里帆）にばったり出くわす。

その後も、銭湯やスーパーなど偶然の遭遇が続き…少し気まずくなる２人。

よもぎは家に遊びに来た親友のレイ（富山えり子）に、気になるやつでもできた？と聞かれ、うっすらヒロトの顔がよぎるのだが否定する。

そんな中、よもぎが仕事中に起きたモヤモヤを抱えながら歩いていると、またしてもなぜかダッシュしているヒロトと遭遇して…。