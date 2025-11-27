北村有起哉さん主演、仲間由紀恵さん共演のドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系、木曜午後10時〜）の第8話が11月27日、放送される。



三階建てのレトロマンションに住む、三家族の住人たちの物語を描いたホームコメディー。19年前、あることがきっかけで「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わした小倉夫婦。マイペースな夫の渉を北村さんが、家族を最優先に生きてきた妻のあんを仲間由紀恵さんが演じる。

【写真】あんが離婚後に住む家を見に行くことに…

脚本は、『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる岡田惠和さん。主題歌は、松任谷由実さんの『天までとどけ』。音楽はフジモトヨシタカさん。

＊以下、11月27日放送回のネタバレを含みます。

第8話あらすじ

小倉渉（北村有起哉）は、あん（仲間由紀恵）と結婚した時に仲人をお願いした会社の先輩が定年退職を迎えるということで、そのお祝いの飲み会から酔っ払って帰ってくる。

翌朝、二日酔いで起きてきた渉は、あんから何気なく一枚の紙を渡される。

それは離婚届だった。動揺し、紙の上にコーヒーをこぼす渉。

大事な書類なので軽く渡さないでほしいと訴える渉に、反論するあん。



（『小さい頃は、神様がいて』／(c)フジテレビ）

樋口奈央（小野花梨）と高村志保（石井杏奈）は、リサイクルショップの店員に提案され、キッチンカーをレンタルして新しく事業を始めることに。

今まで働いていたスーパー銭湯を退職する二人に、小倉家をはじめ「たそがれステイツ」の永島慎一（草刈正雄）やさとこ（阿川佐和子）たちはサプライズでパーティーを企画していた。

離婚後の部屋に…

一方、あんは離婚後に住む部屋をすでに借りており、採寸に行ってくると話す。

何も知らなかった渉は驚き、自分も行くと申し出る。

そこへ現れたゆず（近藤華）も同行すると言い、さらにゆずから聞いた順（小瀧望）も合流することに。

戸惑うあんだが、小倉家一同であんの新しい部屋を見に行くことになり…。