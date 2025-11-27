ハーバード・ビジネススクールが行った調査によると、就職・転職の７割は「視野狭窄」が原因で失敗するのだそうです。サイエンスジャーナリストの鈴木祐さんは、「『好きなことを仕事にしよう』『給料の高い仕事を選ぼう』といった一般的なアドバイスは、実は科学的根拠に乏しく、むしろ不幸につながる可能性がある」と語り、研究データに基づいた科学的な適職選びを勧めています。そこで今回は、鈴木さんの著書『新版 科学的な適職』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

一流アスリートほど大事にするたった一つの習慣とは？

オリンピックの水泳で28個のメダルを獲得したマイケル・フェルプスは、試合前にいつも同じ行動を取ることで有名でした。レースの2時間前になると必ずストレッチで全身をほぐし、それからプールで45分のウォームアップを行ったあと、今度は本番までヒップホップを聴いて過ごすのです。

コーチのボブ・ボーマンは、これらの行動について「レース前のささいな行為が勝利の感覚を与えてくれる」と表現しています。ストレッチやウォームアップなどの行動を終えるたびにフェルプスは確実な達成感を得ることができ、そのおかげで自信を持ってレースに挑めたわけです。

このような「小さな達成」の重要性は、昔からスポーツの世界ではよく知られていました。

一流のアスリートほど「今週はフォームの改善を目指し、次の週は筋力アップに集中する」といったサブゴールを定め、１週間ごとに細かく達成感を積み上げていくケースが多かったからです。

仕事の“やりがい”について徹底的に調べた研究

近年では、科学の世界でも「小さな達成」が仕事のモチベーションを大きく左右することがわかってきました。

関連する研究は山のように存在しますが、一番有名なのはハーバード大学が行った調査でしょう。「仕事のモチベーションを高める最大の要素とは何か？」との疑問に答えを出すべく、研究チームは７つの会社から238人のビジネスマンを集め、全員のパフォーマンスの変動を12000時間にわたって記録し続けました。［1］仕事の“やりがい”について、ここまで徹底的に調べた研究は他にありません。

その結論をひとことでまとめれば、

＊人間のモチベーションがもっとも高まるのは、少しでも仕事が前に進んでいるとき

のようになります。仕事のやる気を左右する要素はいろいろあるものの、ずば抜けて影響力が大きいのは「ものごとが前に進んでいる」という感覚だったのです。

錯覚の「達成感」でも人間のモチベーションはブーストする

「小さな達成」の内容は、仕事にさえ関係していればどのようなものでも構いません。

企画書の作成に必要なデータが見つかった、いままで悩まされてきたバグが解消された、マネージャーから褒められた……。



どんなに小さな達成でもあなたのモチベーションは高まり、そこには“やりがい”の感覚が生まれます。

より身近な例として、コロンビア大学の実験を見てみましょう。［2］被験者たちは「特定のカフェで使えるスタンプカード」を渡され、次の２つのパターンで自由にコーヒーを買うように指示されました。

（1）「コーヒーを10杯買えば無料で１杯をサービス」と書かれたスタンプカードを渡す。

（2）「コーヒーを12杯買えば無料で１杯をサービス」と書かれたスタンプカードを渡す。ただし、そのカードにはすでに２つのスタンプが押してある

要するに、どちらのパターンでもコーヒーを10杯買わないと無料のサービスを受けられない点は同じであり、普通に考えればすべての被験者が同じようにカフェに通うはずですが、結果は大きく異なりました。現実には「コーヒーを12杯で1杯サービス」のカードを渡されたグループのほうが、スタンプの貯まるスピードが速かったのです。

研究チームは、この現象を「前進の錯覚」と呼んでいます。「すでに２つのスタンプが押してあった」おかげで達成感の錯覚が生まれ、その感覚がモチベーションを高めたわけです。ただの錯覚でもやる気がわくのだから、私たちの「達成感」好きは筋金入りでしょう。

適職探しでチェックしておきたいポイント

もっとも、適職探しの場面において「その会社には『小さな達成感』を得られる環境が整っているか？」を調べるのは難しいものがあります。現代で「小さな達成感」を意識している企業は少数派で、現場マネージャーの裁量に頼りっきりなケースが多いからです。

先のハーバード研究によれば、およそ95％のマネージャーが「従業員のやる気を高めるには給与を与えて褒めるのがベストだ」と答えたとのこと。世の中に「小さな達成感」の重要性が知れわたるまでには、まだ時間が必要です。

その点をふまえたうえで、適職探しでチェックしておきたいポイントは、次のようになります。

＊仕事のフィードバックはどのように得られるか？

＊仕事の成果とフィードバックが切り離されていないか？

たとえば、あなたが料理人だったとしましょう。このとき、自分で作った料理にお客さんが喜ぶ姿を自らの目で確認できれば、あなたはすぐに結果のフィードバックを受けられ、小さな達成感を細かく味わうことができます。

しかし、その一方では、料理人が厨房にこもりきりでお客さんのリアクションを見られないケースもあるでしょう。効率化のためにはしかたない処置ではありますが、このような環境では、どうしてもあなたの達成感は減ってしまうはずです。

逆に言えば、どれだけ楽しそうな仕事だろうが、フィードバックを得るまでに１ヶ月もかかるようではモチベーションは向上しません。あくまで目指すべきゴールがハッキリしており、自分の作業へのフィードバックが即座に得られるような仕事が理想です。

※本稿は、『新版 科学的な適職』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。