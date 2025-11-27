近年、YOASOBIやAdoに代表されるように、J-POPが世界的な注目を集めています。「この動きを支えているのは、ストリーミングサービスやYouTube、SNSやショート動画、そしてそれらに組み込まれたアルゴリズムの力です」と語るのは、長年音楽業界に長く携わってきたParadeAll株式会社代表取締役の鈴木貴歩さんです。そこで今回は、鈴木さんの著書『音楽ビジネス』から一部を抜粋し、音楽ビジネスについてご紹介します。

【書影】ストリーミング、AI、K-POPから学ぶ、これからの音楽ビジネスの全貌。鈴木貴歩『音楽ビジネス』

ストリーミングサービスの影響で音楽制作は変化したか？

音楽配信サービスの普及は、音楽のつくり方にも大きな影響を与えています。

まず最も大きな変化は、イントロの長さです。聴き放題のストリーミングサービスではどんどん曲をスキップすることができますから、そうされないように全体にイントロを短くして、サビを早く聴かせる傾向になっています。

多くのストリーミングサービスでは再生回数としてカウントされるには、少なくとも30秒は再生される必要があります。それ以下だとスキップされたと見做され再生回数としてはカウントされず、ロイヤリティも支払われません。

イントロは極力短くして、早くサビを聴いてもらい、短いスパンで曲調が変化しながら再びサビに入っていくことで、とにかくスキップされずに最後まで楽曲を聴いてもらうことを目指す傾向が強まっているのです。

最後まで聴いてもらうことで、配信サービス内でのその曲の評価が上がり、他の曲との関連性によって、おすすめとして推奨される確率が高くなるからと考えられます。

かつては、日本の場合5分以上の長さがあると2曲分の著作権料が入るというルールがあり、加えて曲のなかで起承転結のような物語性を表現するために比較的長い曲が多くありました。ところが、ストリーミングサービスの場合、楽曲が長いとスキップされてしまう可能性が上がってしまいますので、3分前後にコンパクトになる傾向も出てきています。

トレンドが一巡したとも言える

実は1950年代はジュークボックスやラジオで流してもらいやすい3分前後の曲の人気が高かったり、２０００年代には冒頭がサビから始まる「サビ頭」の楽曲も多かったりしたので、トレンドが一巡したとも言えるかもしれません。

また、サビのなかで曲名が含まれたフレーズが繰り返し歌われることも増えています。

かつてはアルバム単位で物語や世界観を提示するアプローチもよく採られていたわけですが、ストリーミングサービス全盛の現代では、１曲ごとのインパクトを追求したり、コンパクトにシンプルなメッセージを各曲に込めていくという方向になっているとも言えるでしょう。

他には、ギターソロのような楽曲全体から見ると、異なる雰囲気となる要素は排除される傾向にあることも各種調査からわかっています。

マスタリングの変化

こういった環境の変化は、音楽のつくり方や好まれる楽曲のトレンドに当然変化を及ぼしていますが、良い曲づくりのための基本的なセオリーは変わっていません。

ただ一方で、もうひとつ注目しておきたいのが、マスタリングの変化です。マスタリングとは音楽制作における仕上げの工程で、ミックスダウン（複数の楽器やボーカルなどが録音された録音トラックを左右２チャンネルのステレオ音源にまとめていくこと）された音源が、メディアごとにベストな状態で再生されるように調整をおこないます。Spotifyもそうですし、TikTokなどもスマホで利用されることが圧倒的に多いサービスです。



つまり、スマートフォンの内蔵スピーカーやiPhoneであればAirPodsのようなワイヤレスイヤホンで楽曲を聴く機会が増えているのです。

かつてのラジカセやオーディオコンポとは求められる音圧、音色は異なりますので、マスタリングの方向性は大きく変化しています。イヤホンで聴くシーンを重視すれば、やはり低音（低い周波数）をカバーしようという方向になってきていますし、ストリーミング配信用の音源は、データ容量を圧縮する必要がありますので、CDよりも用いることができる音の幅（周波数帯）が狭くなる傾向にあります。

そういった制約のなかでも、どの周波数帯を強調すればより快適な音楽体験を提供できるのか、というテクニックが進化してきているのです。

ジャケットのつくり方も大きく変化

ジャケットのつくり方も配信サービスの普及によって大きく変化しました。配信サービスのジャケットは、レコードやCDのような大きさではなく、アイコンやサムネイルとして扱われています。細かい意匠を配置しても見てもらえない可能性が高く、それよりも一覧（リスト）として並んだ際の視認性や、デザインの統一感が重視される例が増えてきました。

CDやレコードのジャケットはデザインを変更しようとすると印刷や在庫の回収などコストが掛かりますが、配信サービスのアイコン・サムネイルであれば、画像の差し替えだけで変更が容易におこなえます。カニエ・ウェストはリリース後の差し替えを頻繁におこなうことでも有名です。

世界的なストリーミング配信の普及で、音楽ビジネスはデータ・ドリブンとなり、一発勝負ではなくPDCAが必要なビジネスへと変化しました。音楽企業各社でもそうしたスキル、経験を持つ人材を積極的に活用したり、グローバルのテクノロジー企業との連携がコロナ後急速に浸透しています。

