67ºÐ¡¦°ÂÆ£Í¥»Ò¡¢¡È¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡É¾åÉÊ¤ÊÃåÊª¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê±ð¤ä¤«¡×¡Ö¤ªÃåÊª¤ÎÊÁ¤â¡¢¤ªÃåÉÕ¤±¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ï¤¢¡Á¡ª¡×
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ÂÆ£Í¥»Ò¡Ê67¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡É¤Î¾åÉÊ¤ÊÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÃåÊª¤ÎÊÁ¤â¡¢¤ªÃåÉÕ¤±¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ï¤¢¡Á¡ª¡×¡È¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡É¤Ç·è¤á¤¿ÃåÊª¥³¡¼¥Ç¤Î°ÂÆ£Í¥»Ò
¡¡°ÂÆ£¤Ï¡ÖËÜÆü¤ÏÂçºå¤Ë¤Æ¡ØÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯µÇ°½Ë²ì²ñ¡Ù¤Î¡¢µÇ°¼°Åµ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Çò¤ò´ðÄ´¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿ÃåÊª¥³¡¼¥Ç¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤ªÃåÊª¤ÏŽ¤¿¹ÅÄ¶õÈþÀèÀ¸¤Î¤ª¸«Î©¤Æ¤ÎË¬ÌäÃå¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Öºû¤Ëò£ÂÓ¤ÎÌæÍÍ¤ÎË¬ÌäÃå¤ËŽ¤ËÌÂ¼Éð»ñ¤µ¤ó¤ÎÂÞÂÓ¤Ç¤¹¡£ÃåÉÕ¤±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿¹ÅÄÀèÀ¸¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªÃåÊª¤Ï¤½¤ó¤Ê¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Ãå¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬Ž¤Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¥¥ê¥Ã¤È¡¢¤Ç¤â²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇŽ¤ËÜÅö¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤ª½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÏÂÁõ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê±ð¤ä¤«¡×¡Ö¤ªÃåÊª¤ÎÊÁ¤â¡¢¤ªÃåÉÕ¤±¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ï¤¢¡Á¡ª¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤Ç¤¹¡×¡Öµ¤ÉÊÉº¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈÉÊ³Ê¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÃåÊª¤ÎÊÁ¤â¡¢¤ªÃåÉÕ¤±¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ï¤¢¡Á¡ª¡×¡È¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡É¤Ç·è¤á¤¿ÃåÊª¥³¡¼¥Ç¤Î°ÂÆ£Í¥»Ò
¡¡°ÂÆ£¤Ï¡ÖËÜÆü¤ÏÂçºå¤Ë¤Æ¡ØÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯µÇ°½Ë²ì²ñ¡Ù¤Î¡¢µÇ°¼°Åµ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Çò¤ò´ðÄ´¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿ÃåÊª¥³¡¼¥Ç¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤ªÃåÊª¤ÏŽ¤¿¹ÅÄ¶õÈþÀèÀ¸¤Î¤ª¸«Î©¤Æ¤ÎË¬ÌäÃå¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Öºû¤Ëò£ÂÓ¤ÎÌæÍÍ¤ÎË¬ÌäÃå¤ËŽ¤ËÌÂ¼Éð»ñ¤µ¤ó¤ÎÂÞÂÓ¤Ç¤¹¡£ÃåÉÕ¤±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿¹ÅÄÀèÀ¸¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê±ð¤ä¤«¡×¡Ö¤ªÃåÊª¤ÎÊÁ¤â¡¢¤ªÃåÉÕ¤±¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ï¤¢¡Á¡ª¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤Ç¤¹¡×¡Öµ¤ÉÊÉº¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈÉÊ³Ê¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£