創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。投資を始める人が増えている昨今、お金の運用術について教えてもらいました。今回は、皆さんの《お金格言》を聞いてみたところ……。

【グラフ】中高年女性に聞いた「資産運用の知識はどこから？」

* * * * * * *

【回答者数】187人 【平均年齢】59.9歳

【回答者の内訳】80代…10人／70代…28人／60代…70人／50代…44人／40代…21人／30代…10人／20代…4人

＜５よりつづく＞

Q. お金が増えるよう心掛けている習慣はありますか？

●とにかく投資の本を毎日読んでいます。マネー誌も全部です。何度も繰り返して読むことを今後も継続したい。自信過剰は禁物。思惑通りいかないのが投資の世界なので、学ぶことを続けていきます （47歳・自営業）

●余計なものは買わない。まとめ買いはしない。肉の3パック1000円に騙されるな！（54歳・自営業）

●「ポイ活」を毎日欠かさず行っていること。現金に交換できるポイント集約サイトで、アンケートモニターや広告クリックを行い、まとまった金額になったら銀行口座に入金している（38歳・会社員）

●私と夫双方が月々の生活費を共同口座に入れるスタイルに変更。夫とは別に資産を管理するようにしてから、「自分のお金」という自覚が芽生えて、お金の使い方にメリハリがついてきた（60歳・パート）

●コンビニ、タクシー、宅配を使わない （59歳・無職）

●お財布に小銭が貯まっていっぱいになると、貯金箱に入れるのが習慣です。そして、銀行に行く用事がある時に、その小銭をATMでジャラジャラ入れています。だいたい月に3、4回ですが、手数料がかかっても意外と貯まるんです（61歳・専業主婦）



（画像：stock.adobe.com）

Q. あなたの「お金格言」があれば教えてください

●種まきは早くから、収穫は忘れたころに（44歳・会社員）

●落ちてくるナイフはつかむな（50歳・会社員）

●1円を笑う者は1円に泣く（45歳・パート）

●強欲は百害あって一利なし（54歳・専業主婦）

●金もよく面倒を見ると、よく育つ（52歳・パート）

●安いものを買うよりも、使わないのが一番の節約（50歳・パート）

●幸せはお金で買えないが、不幸はお金で追い払える（55歳・会社員）