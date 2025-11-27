阪急、オリックス、阪神で通算176勝を挙げた星野伸之氏（59）が26日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。現役時代の仰天エピソードを披露した。

スローカーブを武器に打者を翻弄（ほんろう）し、11年連続2桁勝利。球界のレジェンドは「176勝させてもらいましたが140敗してる」と振り返り、「負けるとき、球が遅いって歯止めが効かないんですよ。アウトにならない…調子が悪いと」と自虐発言で笑わせた。

不調時には「初回からベンチ見てますもん“ムリ、今日ムリ…”って」と打ち明け、「最後に頑張るのはインコース。でもそこを2本ぐらい打たれると完全に心が折れて、6〜8点くらい取られる」と説明した。

オリックス時代、登板するも不調で心が折れ、投手コーチから「そんな暗い顔してるなら、もうあがれ！」と叱責されたという星野氏。「自分に腹が立って、ダメなんですけど、そのまま試合中に家に帰ったんです」と告白し、MCのかまいたちを驚がくさせた。

「嫁さんに“今から帰るから”って言って試合中に家帰ったら、メシを用意してくれてて。（テレビで）たまたまオリックス戦やってたんですよ。ご飯食べながらオリックス戦を見てたっていう…」と回想。「ヤバーッ!!」と思わず声を上げる濱家隆一に、「1回だけですよ、1回だけ！」と釈明した。罰金など懲罰ははなかったというが、隣に座る能見篤史氏からは「職務放棄です」とつっこまれた。

濱家に「奥さんもびっくりしたでしょ？」と問われると、「え!?みたいな感じでしたよ」と吐露。山内健司には「“なんでこんな早く帰って来てるの？球は遅いのに”ってね」とイジられ、「今の言い方、嫁のツボですわ」と苦笑いだった。