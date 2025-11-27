大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が、閉幕後も衰え知らずの人気ぶりを見せている。

新商品の発売が相次ぎ、ネット予約にはアクセスが殺到。「本人」も全国各地のイベントに引っ張りだこで、閉幕を惜しむ「万博ロス」の人たちの「希望の星」になっている。（南暁子）

スポーツメーカー大手「ミズノ」（本社・大阪市）が１３日午後１時、赤と青の色を黒とグレーに変えた通称「黒ミャクミャク」柄のスニーカー（税込み３万８００円）の予約を公式サイトで受け付けたところ、アクセスが集中し、約１時間にわたり通信障害が起きた。

同社は、会期中に販売していた商品がほぼ完売したため、グッズ事業から撤退する方針だったが、閉幕後も盛況が続いたことなどを受け、新商品の販売に踏み切った。スニーカーは当初の販売予約数を大幅に拡大したといい、同社の広報担当者は「閉幕後もここまで人気が続くとは予想していなかった」と驚く。

日本国際博覧会協会（万博協会）から知的財産の管理を委託されている「２０２５大阪・関西万博マスターライセンスオフィス」によると、万博の公式グッズを製造・販売するためのライセンス契約の期限は１０月１３日の閉幕日までとされていたが、人気の高さを踏まえ、来年３月末まで延長された。最長で来年９月末まで販売できるという。

ミャクミャク自身も、精力的に飛び回っている。閉幕後、大阪や東京などに約１０あるオフィシャルストアをほぼ全て巡回。１０月下旬には、大阪市内に新たにオープンしたオフィシャルストアのイベントで、来場者との撮影会に参加した。閉幕日以来の「再会」となった堺市の主婦（４７）は「閉幕後は心に穴が開いたようだったけど、会えて感無量。これからも『推し活』を続けます」と涙ぐみながら話した。