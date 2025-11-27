２６日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、電気イスゲームから名探偵津田が始まるという驚き展開に。本編は１２月１７日、２４日に前後編各９０分ＳＰで放送されるが、この日、偶然東映アニメーションが発表したニュースにネットも驚きの声が上がった。

電気イスゲームでダイアン津田と対戦した劇団ひとりがビリビリにあい、そのまま帰らぬ人に。そして「名探偵津田」のＢＧＭとともに新シリーズ「電気じかけの罠と１００年の祈り」が幕を開けた。

そして偶然なのか、翌２７日、東映アニメーションが大人気アニメ「プリキュア」の新シリーズが「名探偵プリキュア」に決まったと発表。公式Ｘで「そのナゾ！キュアット解決！どんなプリキュアが活躍するのか」と告知されている。

「名探偵プリキュア」はトレンド入りしたが、「名探偵津田」放送発表と重なったことからネットでは「『名探偵プリキュア』これはもう久々の芸人ゲスト回でダイアン津田が探偵役で出てくるヤツだよな」「ＬＩＮＥニュースこの並び、笑ってしまった！まさかの名探偵繋がり！」「プリキュアの新タイトルすら『名探偵津田』に連動しているような気がしてきた」「名探偵プリキュアと名探偵津田が交ざってもう訳がわからなくなっている」など、プリキュアも津田も盛り上がりを見せていた。