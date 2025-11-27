2025年冬限定！シスレーのラグジュアリーコフレで贅沢な美しさ

シスレーから、2025年12月1日（月）より数量限定で発売される「シスレイヤ インテグラル ラ キュール キット」と「オールデイ オールイヤー N キット」。どちらも、シスレー最高峰のエイジングケアコレクションが詰まった豪華なコフレで、日々のスキンケアをラグジュアリーなひとときへと導いてくれます。数量限定なので、早めにチェックして♡

シスレイヤ インテグラル ラ キュール キットで最高峰のケア

シスレーの「シスレイヤ インテグラル ラ キュール キット」は、肌のメカニズムに合わせた4週間集中ケアができる美容液を中心にセットになっています。

プレミアムなミニサイズ5点とエレガントなオリジナルバニティが入っている贅沢なコフレ。

現品の「シスレイヤ インテグラル ラ キュール（10mL×4）」で、凛としたハリ感と気品あふれるつややかな肌へと導きます。

また、バニティは大容量で、ブランドの象徴であるオーキッドがあしらわれたデザインが華やか。税込168,300円で手に入るこの特別なキットで、贅沢なスキンケアを体験して。

外的ダメージから守る！オールデイ オールイヤー N キット

シスレイの「オールデイ オールイヤー N キット」は、外的要因から肌を守りながら、エイジングケアを実現するデイプロテクト乳液「オールデイ オールイヤー N」を現品でお届けします。

さらに、シスレー最高峰ナイトケア「スプレミヤ」のミニサイズ4点がセットに。寒い冬に負けない、いきいきと輝く肌をサポートします。

内容は、現品の「オールデイ オールイヤー N（50mL）」に加え、スプレミヤのローションやアイクリーム、ナイトクリームなどが含まれており、税込61,600円で手に入ります。

冬の乾燥や外的ダメージから肌を守るために、今すぐゲットしたいセットです。

シスレーの限定コフレで極上のスキンケアを体験



シスレーの2025年冬限定コフレ「シスレイヤ インテグラル ラ キュール キット」と「オールデイ オールイヤー N キット」は、贅沢なスキンケアを体験できる究極のセット。

どちらも高級感あふれる内容で、エイジングケアを極めるチャンス。数量限定のため、早めにチェックして大切な自分へのご褒美や特別なギフトにぜひご利用ください。

シスレーの最高峰アイテムで、冬の肌を守りながら、美しい肌へと導きましょう♪