²¬ÌîÍÛ°ì¡¢¥ª¥ó¥«¥¸¤Ë´ØÍ¿¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥º·Ý¿Í¤Î¸Ø¤ê¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤«¤éË¡¤ò¼é¤ë¡×
¥Ô¥ó·Ý¿Í²¬ÌîÍÛ°ì¡Ê43¡Ë¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ6Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¥¯¥º·Ý¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤Î¼«Éé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
²¬Ìî¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¡Ö¥¯¥º·Ý¿Í¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¼ãÎÓÀµ¶³¤«¤é¡Ö¸À¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î°ì·ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÎÏÃ¡×¤È¥ª¥ó¥«¥¸ÁûÆ°¸å¤ÎÊÑ²½¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¯¥º·Ý¿Í¤È¤¤¤¦¤¯¤¯¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Î¥¯¥º·Ý¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡¢¸À¤¤Êý¤Ï¥¢¥ì¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸À¤¤¤Å¤é¤½¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÍ¤é¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¡£¤É¤Ã¤Á¤¬ËÜÅö¤Î¥¯¥º¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¤³¤Ã¤Á¡Ê¥ª¥ó¥«¥¸¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¼ãÎÓ¤Ï¡¢¥¯¥º·Ý¿Í¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤³¤½ÁûÆ°¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£²¬Ìî¤Ï¡Ö¤½¤³¤Î°ìÀþ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ø°Õ³°¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡£Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¼ãÎÓ¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Î¥¯¥º·Ý¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£Ë¡¤òÈÈ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤È¡¢²¬Ìî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ë¡¤òÈÈ¤¹¤Ã¤Æ¤Î¤¬°ìÈÖ¡Ê¤è¤¯¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¤·¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¢Ë¡¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»ýÏÀ¡£¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Á¤ã¤¦¤·¡×¤È¥¯¥º·Ý¿Í¤È¤·¤Æ°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£