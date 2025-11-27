「新しい彼氏ですか？」かつみ・さゆり、“夫婦で誰〜？”の別人級ショット公開「脚長すぎ」「努力が半端ない」
お笑いコンビ「かつみ・さゆり」のさゆりさんは11月26日、自身のInstagramを更新。驚きの美男美女ショットを公開しました。
【写真】かつみ・さゆり夫婦の別人級ショット
ファンからは、「こんな美魔女になりたいなぁ」「2人ともスタイル良すぎて素敵です」「かつみさんもイケメン」「新しい彼氏ですか？」「脚長すぎ」「やっぱ綺麗や」「リアルBarbieちゃん」「努力が半端ない」「今までで1番好きーーー」「この足のキレイさ」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「2人ともスタイル良すぎて素敵です」さゆりさんは「夫婦で誰〜？」とつづり、6枚の写真を投稿。夫で相方のかつみさんと階段に座ってポーズを取る夫婦ショットです。かつみさんは全身ブラックのスーツで胸元の開いたワイルドなスタイルを、さゆりさんはピンクのウィッグに美脚が際立つミニ丈のワンピース姿を披露しています。アニメのヒーローとヒロインのような別人級の美男美女ショットです。
ふわふわ衣装で美脚を披露10月23日には「いつもの階段シリーズです〜」と、妖精のようなかわいらしい衣装を着た姿を公開していたさゆりさん。ふわふわのミニワンピースで美脚が際立っています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
