旅先で買いたい「滋賀県のお土産」ランキング！ 2位「湖のくに生チーズケーキ」を抑えた1位は？【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。
All About ニュース編集部は11月19日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、旅先で買いたい「滋賀県のお土産」を紹介します！
回答者からは「酒粕を使ったチーズケーキときいて気になって、お酒の器？に入っているのもかわいい。食べてみたいのでお土産に買いたいです」（50代女性／栃木県 ）、「鮒寿司に挑戦したい気もありますが、やはり美味しいおみやげを買いたいので生チーズケーキにしました。生チーズということで、食べたことがないので買ってみたいです」（40代男性／東京都）、「滋賀の酒蔵の酒粕を使っていて、口当たりがなめらかでクリーミーな感じで買いたいです」（50代女性／広島県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「クラブハリエのバームクーヘンがバームクーヘンの中で一番美味しいと思うから」（40代女性／奈良県）、「上品な味でとても美味しいから」（30代女性／静岡県）、「滋賀県のお土産としてはコレしか食べたことがないほど定番ですが、しっとりとしていておいしいです」（40代女性／千葉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
2位：湖のくに生チーズケーキ（工房しゅしゅ）／25票2位は「湖のくに生チーズケーキ（工房しゅしゅ）」でした。滋賀県の地酒を使用した大人向けのスイーツで、まろやかな味わいと濃厚なコクが特徴。酒蔵の名前が入ったおちょこに入っている点も魅力です。
1位：バームクーヘン（クラブハリエ）／108票1位は「バームクーヘン（クラブハリエ）」でした。職人が1つひとつ丁寧に焼き上げるしっとりふわふわの食感が特徴で、全国にもファンの多い逸品です。滋賀を代表する洋菓子として、お土産の定番となっています。
