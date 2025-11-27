¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙµÈÂôÎ¼¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤¬À¸¤à¤ª¤«¤·¤ß¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¡¡¥ê¥è¤ÎÎø¿´¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè44ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎÀÅ¤«¤Ê½©·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶»¤ËÈë¤á¤¿Îø¿´¤¬¥æー¥â¥é¥¹¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÊç¤é¤»¤ë¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤ò¡¢¤Ê¤ó¤È¤«±ó¤¶¤±¤ë¤è¤¦¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£µ¤¤¬½Å¤¤¤Þ¤ÞÉÕ¤Åº¤Ã¤ÆÏ¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÈ¬½Å³À¿À¼Ò¡£¤½¤¦¡¢¤«¤Ä¤Æ¥È¥¤È¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎøÀê¤¤¤ÎÃÓ¤À¤Ã¤¿¡£»æ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢ÄÀ¤àÂ®¤µ¤ÇÎø¤ÎÀ®½¢¤òÀê¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡ÖÄÀ¤á¡Ä¡Ä¡ª¡×¤ÈÉ½¤Ç¤Ï¤Ä¤Ö¤ä¤¯¥È¥¤À¤¬¡¢¿´¤Î±ü¤Ç¤ÏÄÀ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤ÈÂÇ¤Á¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Þ¤¿Èà½÷¤é¤·¤¤¡£¤É¤Á¤é¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Îº®Íð¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÃÓ¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥è¤Îµ§¤ê¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥È¥¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Î²£¤Ç¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë¡ÖÄÀ¤á¡Ä¡Ä¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÈÈà¤â¡Ö²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¤«¤ÎÎø¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢¥È¥¤â¥ê¥è¤â»×¤ï¤ºÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ë¤»¤º¡¢¼«Á³¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¿Í¾ð¤Î½À¤é¤«¤µ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤éÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢3¿Í¤Î°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Îº¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î²È¤Ç¤Ï¡¢´Î¿´¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤¤¡£¶»Áû¤®¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥È¥¤ò±ó¤¯¤«¤é¡Ö¤·¤¸¤ß¤µ¤ó¡ª¡×¤È¸Æ¤ÖÀ¼¤¬¶Á¤¯¡£ÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¥È¥¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤¬É¬»à¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¶Ó¿¥¤«¤éÊ¹¤¡¢¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥È¥¤Ï¡¢¥ê¥è¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿¤¿¤á¥Ø¥Ö¥ó¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¶Ó¿¥¤¬ÃÎ¤ë¤Î¤¬¥ê¥è¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥é¥ó¥Ç¥Öー¤Î´ë¤ß¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥È¥¤Ë2¿Í¤ò°ú¤Î¥¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢´Î¿´¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»Æü»þ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼ê¤¬¤«¤ê¤Ï¼ø¶ÈÃæ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¸ý¤«¤éÏ³¤ì¤¿Åçº¬¸©Ä£¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤À¤Ã¤¿¡£¶Ó¿¥¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«ÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¡¢¶Ó¿¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¡¢É¬»à¤ËÂåÂØ°Æ¤òÊÂ¤ÙÎ©¤Æ¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥ê¥è¤È¤Ë³¹¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥Ä¥³¥¤¡ª¡×¤È°ì³å¤µ¤ì¡¢¶Ó¿¥¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥è¤¬¥È¥¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¥é¥ó¥Ç¥Öー¤Ë¼êºî¤êÊÛÅö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¹¥Êª¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤À¡£¶Ó¿¥¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡×¤È¥È¥¤Ë¼ªÂÇ¤Á¡£¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÂç·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¡¢¥ê¥è¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¿®¤¸¹þ¤à¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè44ÏÃ¤Ï¡¢Îø¤ò¤á¤°¤ë»×ÏÇ¤¬±¦±ýº¸±ý¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬¤É¤³¤«Áþ¤á¤º¡¢²¹¤«¤¤¿Í´ÖÌ£¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥è¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¹¤®¤ëÎø¿´¤Ï»þ¤ËË½Áö¤·¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤à¾®¤µ¤ÊÍò¤È¤Ê¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤ä¤µ¤·¤µ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¥È¥¤Ë³Î¤«¤ËÆÏ¤¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥È¥¤Ï¶»¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î±²¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶Ó¿¥¤Î¾Ç¤ê¤ÈÉ¬»à¤µ¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤òÀäÌ¯¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬Ã¯¤«¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±³¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÎø¤Î²¹ÅÙº¹¤¬¸òº¹¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ï·Ú¤ä¤«¤ËÃÆ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¡¤ÎÇÈ¤Ø¤È³Î¤«¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬ÉÁ¤¯Îø¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤ó¤Ê·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤ò¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈËÄ¤é¤Þ¤»¤ë²ó¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë