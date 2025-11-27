『ONE PIECE』×「サーティワン」が再コラボ！ ルフィとチョッパーの「フレッシュパック ミニ」が登場へ
「サーティワン アイスクリーム」は、12月1日（月）〜2026年2月28日（土）の期間限定で、テレビアニメ『ONE PIECE』とコラボレーションした「オリジナルステッカー付き ONE PIECEデザイン フレッシュパック ミニ」を、全国の店舗で発売する。
【写真】どっちも欲しい！ ルフィ＆チョッパーの限定ステッカー
■オリジナルステッカー付き
今回登場する「オリジナルステッカー付き ONE PIECEデザイン フレッシュパック ミニ」では、チョッパーの誕生日である12月24日（水）に合わせて、好きなフレーバーを約3人分持ち帰りできる「フレッシュパック ミニ」を、ルフィとチョッパーをあしらった2種類のオリジナルデザインで提供する。
デザインは、いずれも麦わらの一味とサーティワンの人気フレーバーがイラストで描かれたポップでかわいらしい仕上がり。さらに、本商品を購入するとコラボ限定デザインのオリジナルステッカーがもらえる。
また、今年4月の初コラボで販売した新作フレーバー「ゴムゴムのフルーツパンチ」が再登場。ルフィが食べた悪魔の実“ゴムゴムの実”をイメージし、フルーツ風味シャーベットにソーダ風味リボンとパチパチキャンディを加えたまるでフルーツパンチのような味わいが再び楽しめる。
