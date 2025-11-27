週末のブランチに♪包まなくてOK！長谷川あかりさんの『オープンオムレツ』の作り方

『オムレツ』のレシピ

＜オープンオムレツ＞なら簡単で失敗しない！

生ハムのサラダを添えて朝食やブランチ、おつまみに。

材料（2人分）

卵……3個

玉ねぎ……1/2個

マッシュルーム……1パック（約60g）

生ハム……20g

ベビーリーフ……10〜20g

塩

バター

粗びき黒こしょう

作り方

（1）具を炒める

玉ねぎは繊維にそって薄切りにする。マッシュルームは薄切りにする。ボールに卵を溶きほぐし、塩小さじ1/3を加えて混ぜる。直径22cmのフライパンにバター15gを入れて弱めの中火で熱し、玉ねぎを加えて2〜3分炒める。しんなりしたらマッシュルームを加えて数秒炒める。

（2）卵液を加える

（1）の卵液を回し入れる。大きく2〜3回混ぜて表面を平らにする。

（3）蒸し焼きにする

弱火にしてふたをし、2〜3分蒸し焼きにする。卵が好みの焼きかげんになったら火を止め、そのまますべらせるようにして器に盛り、ベビーリーフ、ちぎった生ハムをのせ、粗びき黒こしょう少々をふる。

卵を溶きほぐすときのコツ

オムレツを作るときは卵をよく溶きほぐすのがポイント。箸をボウルの底につけ、ジグザクを描くようにして白身をきってください。箸を持ち上げると泡立って、オムレツに気泡が入ってしまいがち。

長谷川あかり料理家、管理栄養士。雑誌やWEB、食品メーカーなどに幅広くレシピを提供。自身のSNSで数多くのレシピを紹介し、発見のある組み合わせと手軽なレシピが大好評。『長谷川あかり DAILY RECIPE Vol.4』（扶桑社）が発売中。X：@akari_hasegawa（『オレンジページ』2025年11月2日号より）