170¥»¥ó¥Á¤Î18ºÐ¥ë¡¼¥¡¼·ëÂ«ÈþÆî¡¡ÅÁÀâ¤ÎOG¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡ÖÈþ¤·¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡¢Í¥¤·¤¤¡×¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡ÚSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¦Åì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¼¢²ì¡Û
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤Î2025¡Á26¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¼¢²ì¤¬3¾¡11ÇÔ¤Î12°Ì¡Ê14¥Á¡¼¥àÃæ¡Ë¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Á°Àá21¡¢22¤ÎÎ¾Æü¤ËSAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Êº´²ì»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Ç1¥»¥Ã¥È¤âÃ¥¤¨¤º¤Ë´°ÇÔ¡£½ª»ÏÎôÀª¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥È¤Ç¾Ð´é¤ÈÇÆµ¤¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢Î©¤Á¸þ¤«¤¦¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¤¤¤¿¡£·ëÂ«ÈþÆî¡Ê¤±¤Ã¤½¤¯¡¦¤ß¤Ê¤ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È07Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î18ºÐ¡£¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤Î¾®¤µ¤ÊÂÎ¤«¤éÈ¯»¶¤µ¤»¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¸»Àô¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¡½GAME2¡Ê22Æü¡Ë¤Î»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ëº£Æü¤Î»î¹ç¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â¹»»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿½¬»ÖÌî¹â¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ï¡¢»ä¤ò´Þ¤á¤Æ¾®ÊÁ¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢Á´°÷¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´¹ñÂç²ñ¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥È¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËèÇ¯Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦¤è¤¦¤Ê¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î°ã¤¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤ÆSV¥ê¡¼¥°¤Î1¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ç¡¢·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÀèÇÚÊý¤Èº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÀèÇÚÊý¤¬¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤«¤é¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤è¤¦¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡£»ä¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ØºÇ½é¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½ÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿GAME1¡Ê21Æü¡Ë¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç15ÂÇ¿ô5ÆÀÅÀ¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿GAME2¤Ï40ÂÇ¿ô9ÆÀÅÀ¡£¼«¿È¤Ç¡ÖÀ®Ä¹¡×¤ò¼Â´¶¤·¤¿°ìÂÇ¤Ï¡©
¡¡¡ÖGAME2¤ÎÂè3¥»¥Ã¥È¡¢¡Ê¥ì¥Õ¥ÈÂ¦¤«¤é¤Î¹¶·â¤Ç¡Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÂ¦¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Ê13ÅÀÌÜ¡Ë¤Ç¤¹¡£2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Î¸å¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÃæ¤Ë¡¢¥á¥¤¤µ¤ó¡Ê¥ê¥Ù¥í¤Î¾¾²¬²êÀ¸Áª¼ê¡Ë¤«¤é¡Ø¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÂ¦¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¹©É×¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡×
¡¡¡½¤½¤Î¾ìÌÌ¡¢SAGAµ×¸÷¤Ï¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥µ¥à¥Ç¥£Áª¼ê¡Ê¿ÈÄ¹188¥»¥ó¥Á¡Ë¤ÈÊ¿»³»íÕÁÁª¼ê¡ÊÆ±180¥»¥ó¥Á¡Ë¤¬2Ëç¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÄ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Þ¤Ç¡Ê»ý¤ÁÌ£¤Î¡Ë¥¯¥í¥¹¤Ï¡ÄÁ´Éô½¦¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊSAGAµ×¸÷¤Î¡Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤â¥¯¥í¥¹Â¦¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥È¥¹¤Ï¾¯¤·Ã»¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÂ¦¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½º£µ¨12»î¹ç¡Ê·×36¥»¥Ã¥È¡Ë¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢ÁíÆÀÅÀ¡Ê125ÆÀÅÀ¡Ë¤ÏÆ²¡¹¤Î¥Á¡¼¥à2°Ì¤À¡£
¡¡¡ÖÅÀ¿ô¤ò¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¶«¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê·°Ïµ¤¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥È¤ÎÃæ¤ä³°¡¢´Ø·¸¤Ê¤¯¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼è¤Ã¤¿¡Ø1ÅÀ¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë´î¤Ó¤¿¤¤¡×
¡¡¡½Ä·ÌöÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥¢¥í¡¼¥ºOG¤ÎÇ÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ë½Å¤Í¤ë¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¡¢Ç÷ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¾ÀÜÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Æ´¤ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½SAGAµ×¸÷Àï¤Ç¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¤Ï2»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î52ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥µ¡¼¥Ö¤Ç¡ËÁÀ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Î½ÉÌ¿¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤à¤·¤í¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÎý½¬¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤°¤é¤¤¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂÇ¤Ä¤è¤ê¤â¡¢¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤°¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡½SAGAµ×¸÷¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡¡¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤Îµ»½Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹â¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÄÌÍÑ¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«¿®¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ä¡¢º£²ó¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿À®Ä¹¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤êÊÖ¤·¡Ä¡Ä¤Ï¤¤¡ª¡¡¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¢¤Ã¡¢SAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÄÂç¤¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ñ¾ì¤Ç¤·¤¿¡£SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Ì¾¤ÏÂÎ¤òÉ½¤¹¡½¡£10Ê¬´Ö¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢Ì¾Á°¡ÖÈþÆî¡Ê¤ß¤Ê¤ß¡Ë¡×¤ÎÍ³Íè¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢²÷³è¤ÊÀ¼¤Ç¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡¢Í¥¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¥Ï¥Ï¥Ï¡ª¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ì¾¼Â°ìÂÎ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÅÁÅý¤¢¤ë¥¢¥í¡¼¥º¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤ÈÁ´¤Æ¤òÀ®Ä¹¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£¹â¤¯¤Æ¶¯¸Ç¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÉé¤±¤º¡¢¥¢¥²¥ó¥¹¥È¤ÎÉ÷¤Ë¤â¶þ¤»¤º¡¢¤¿¤À¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à»Ñ¤¬¡¢°ìËÜ¤ÎÎÏ¶¯¤¤Ìð¡Ö¥¢¥í¡¼¡×¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¹½À®¡áÀ¾¸ý·û°ì¡Ë