¡ÈCLÆÀÅÀµÏ¿¹¹¿·¡É¤È¤Ê¤ëÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤òÊ©¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾Î»¿¡ª¡Öµ¡Æ°ÎÏ¤È±¿Æ°ÎÌ¤Ï¹âÉ¾²Á¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×
¡¡¸½ÃÏ11·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£µÀá¤Ç¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤Ï¡¢¥¥×¥í¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¥¹¤ÈÂÐÀï¡££²¡Ý£²¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤ËÆîÌî¤ÏÀèÈ¯¡£¤¹¤ë¤È³«»Ï£µÊ¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£Å¨¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢±¦¤«¤é¤Î¥Þ¥°¥Í¥¹¡¦¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥å¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿ÆüËÜ¿ÍMF¤Ï¡¢49Ê¬¤Ë¤â¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Ç¥Õ¥©¥é¥ê¥ó¡¦¥Ð¥í¥¬¥ó¤Î·èÄêµ¡¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢77Ê¬¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤Þ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMaxifoot¡Ù¤¬¤³¤Î°ìÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤òºÎÅÀ¡£ÆîÌî¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à£²°Ì¥¿¥¤¤Î¡Ö6.5ÅÀ¡×¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤È±¿Æ°ÎÌ¤Ï¹âÉ¾²Á¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥í¥¬¥ó¤¬ÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥ß¥¹¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¸«¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÆîÌî¤Ï¼«¿È¤¬»ý¤ÄCL¤ÎÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£ÄÌ»»£¶ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÆîÌî¤¬ÀäÌ¯¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥ÁÃÆ¡ªÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤ËÆîÌî¤ÏÀèÈ¯¡£¤¹¤ë¤È³«»Ï£µÊ¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£Å¨¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢±¦¤«¤é¤Î¥Þ¥°¥Í¥¹¡¦¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥å¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿ÆüËÜ¿ÍMF¤Ï¡¢49Ê¬¤Ë¤â¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Ç¥Õ¥©¥é¥ê¥ó¡¦¥Ð¥í¥¬¥ó¤Î·èÄêµ¡¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢77Ê¬¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤Þ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMaxifoot¡Ù¤¬¤³¤Î°ìÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤òºÎÅÀ¡£ÆîÌî¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à£²°Ì¥¿¥¤¤Î¡Ö6.5ÅÀ¡×¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤È±¿Æ°ÎÌ¤Ï¹âÉ¾²Á¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥í¥¬¥ó¤¬ÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥ß¥¹¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¸«¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÆîÌî¤Ï¼«¿È¤¬»ý¤ÄCL¤ÎÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£ÄÌ»»£¶ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÆîÌî¤¬ÀäÌ¯¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥ÁÃÆ¡ªÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë