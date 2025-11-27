ABCテレビ『news おかえり』お天気キャスターに長男誕生 岡雄介「森羅万象全てに感謝」
ABCテレビ夕方のニュース『news おかえり』（月〜金 後3：40〜7：00 ※関西ローカル）に出演する気象予報士・岡雄介（30）が27日、自身のインスタグラムを更新し、長男の誕生を報告した。
【写真】長男との写真を添えて…長男の誕生を報告した岡雄介氏
「2025.11.26 12:57」という時間とともに「可愛い可愛い我が家の長男誕生」と報告。「2年前の11月に嬉野温泉の和多屋別荘でプロポーズした時には2年後のいい風呂の日にこんな幸せなことがあるとは想像もしなかった」と振り返り「たった4時間でこの子を産んでくれた妻に大感謝!!そして来世女性に生まれ変わったら助産師になりたいと思うくらいそのプロフェッショナリズムに感銘を受けました」とつづった。
「森羅万象全てに感謝しかありません」「あー、幸せ。ほんまに幸せ。抱っこしてたら何もかも癒される。大阪帰りたくない、、、。」と幸せをかみ締めつつ「でも、パパは働いて働いて働いて2人を幸せにします」と結んだ。
岡氏は1995年11月9日生まれ。大阪生まれ大阪育ち。大学院在学中に気象予報士の資格を取り、ウェザーニューズ社に入社。KBC九州朝日放送のテレビやラジオでお天気キャスターを務めてきた。学生時代にテーマパークや塾講師などのアルバイトで鍛えた「伝える力」を活かし、防災・減災情報を視聴者目線で発信する。2024年4月から清水とおるキャスターの卒業に伴い、天気キャスターを引き継いだ。またアマチュアお笑いトリオ「穴子エアライン」として『M-1』への出場経験を持つ。
