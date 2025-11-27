◇欧州チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節(日本時間27日)

レアル・マドリードのキリアン・エムバペ選手が7分間でハットトリックを達成する活躍を見せました。

オリンピアコスとの対戦に臨んだレアル・マドリードは前半8分に先制を許します。しかし、同22分にエムバペ選手の同点ゴールで試合を振り出しに戻すと、同24分、29分にもゴールを重ね、逆転に成功。エムバペ選手はわずか6分42秒で3本のゴールを決め、ハットトリックを達成。6分42秒の記録はチャンピオンズリーグ史上2番目に速いハットトリックとなりました。

その後、レアル・マドリードは失点を重ねるも、後半15分にはエムバペ選手がこの試合4度目となるゴールを決め、4-3の1点差でレアル・マドリードが勝利しました。

SNSでは「1人で4点のエムバペなにこれ」「エムバペやっぱえぐいな」「1人で4点て」と圧倒されるファンの声が寄せられました。

エムバペ選手は、毎シーズン少なくとも4ゴールを記録。2017年12月にはチャンピオンズリーグ通算10ゴール目を挙げ、18歳350日で2桁ゴールに到達した最年少選手となりました。

今シーズンは5試合で9得点を記録。チャンピオンズリーグ通算92試合に出場し、64得点の成績となっています。