「1人で4点て」「やっぱえぐいな」7分でハットトリック達成のエムバペ 1試合4得点の圧倒的活躍でレアル・マドリードが勝利
◇欧州チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節(日本時間27日)
レアル・マドリードのキリアン・エムバペ選手が7分間でハットトリックを達成する活躍を見せました。
オリンピアコスとの対戦に臨んだレアル・マドリードは前半8分に先制を許します。しかし、同22分にエムバペ選手の同点ゴールで試合を振り出しに戻すと、同24分、29分にもゴールを重ね、逆転に成功。エムバペ選手はわずか6分42秒で3本のゴールを決め、ハットトリックを達成。6分42秒の記録はチャンピオンズリーグ史上2番目に速いハットトリックとなりました。
その後、レアル・マドリードは失点を重ねるも、後半15分にはエムバペ選手がこの試合4度目となるゴールを決め、4-3の1点差でレアル・マドリードが勝利しました。
SNSでは「1人で4点のエムバペなにこれ」「エムバペやっぱえぐいな」「1人で4点て」と圧倒されるファンの声が寄せられました。
エムバペ選手は、毎シーズン少なくとも4ゴールを記録。2017年12月にはチャンピオンズリーグ通算10ゴール目を挙げ、18歳350日で2桁ゴールに到達した最年少選手となりました。今シーズンは5試合で9得点を記録。チャンピオンズリーグ通算92試合に出場し、64得点の成績となっています。