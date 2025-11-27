ドジャースが秘蔵写真を公開し、大きな反響を呼んでいる。激闘のワールドシリーズ第７戦後、紙吹雪が舞ったグラウンドで寝そべり、笑みを浮かべるデーブ・ロバーツ監督。球団はチームを爆笑に包んだ行動が転機だったと紹介した。

「ワールドシリーズの軌跡を変えた秋について考える。ありがとう、ドク（ロバーツ監督の愛称）」と記され、公開された秘蔵写真。ＷＳ第７戦後、表彰式、シャンパンファイトを終えた中、紙吹雪が舞うグラウンドにサンダル姿で登場した指揮官。二塁ベース付近に寝そべり、満面の笑みを浮かべた。

これは第６戦前日の公式練習をもじったもの。練習中にキム・ヘソンとベースランニングで競争することになった。５３歳の指揮官はハンディをもらってスタートしたが、二塁ベースを小回りしたあげく足がもつれて転倒した。キムは止まって大爆笑。周囲にも笑い声が響き、「俺たちにはこれが必要だったんだ」と声が飛んだ。

現役時代は２年連続４０盗塁をマークするなど、通算２４３盗塁。快足が持ち味だったが、衰えは隠せず。ファンの反響を集め「申し訳ないけどとても面白い」、「チームのためにハムストリングを痛めたｗ」、「子供の運動会のパパさんじゃんｗ」などのコメントが並んだ。これが王手をかけられたチームのムードを変え、第６戦、第７戦と山本由伸投手のフル回転もあって連勝。見事にワールドシリーズ連覇を達成した。

それだけに「とても微笑ましく素敵なシーン」「このＷＳはあまりにも伝説的で魔法のようだった」「これを見るたびに、笑いがこみ上げてくる。 あなたはとても良いマネージャーです。ありがとう」「ボブルヘッドの提案ボックスはどこ？」「勝つためには馬鹿にならなければならなかった。それは犠牲だった」とファンも激闘を振り返っていた。