『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』で「霊とコミュニケーションは取れるのか？」を検証。幽霊が出ると言われるお化け屋敷を訪れ、霊と“サイコロゲーム”を行うと言う前代未聞の実験を行った。

【映像】幽霊とゲームをする様子



本番組はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を“愛とロマン”をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーだ。

今回、番組では心霊スポット全国行脚200ヶ所以上の原田龍二が霊にまつわる実験を試み。お祓いなどではお馴染みの霊能者による霊との会話だが、このコミュニケーションはどのレベルまで可能なのか？人間と霊の間にある可能性を、改めて検証することとなった。

今回の舞台は地元で知る人ぞ知る、本物の幽霊が出ると言われるお化け屋敷。これまでも建物内で「足首を触られた」「動く影を目撃した」などと言った声が相次ぎ、一部のフロアは閉鎖されるまでに。この場所で霊とのコミュニケーションに挑戦するのはこの春入社したばかりの新人AD・倉田だ。元々は心霊スポットも幽霊も大の苦手だったが、突然能力が開花し霊と喋れるまでになったという倉田。そんな倉田が建物内にいる幽霊にアポ取り、協力してもらい、原田が投げたサイコロの出た目を霊を経由して伝えてもらうことになった。

建物に入るなり倉田は3体の霊に遭遇。おじさんと女性の霊には協力してもらうことが出来なかったが、3人目に出会った6歳ぐらいの男の子の霊とサイコロ実験を行うことになった。倉田が目隠しをしている間に原田がサイコロを振りその出目を霊に見せ、その後霊に出た目を尋ねる倉田。指を1本上げケラケラと笑っているという男の子の霊に「1であってる？」と質問するも、正解の数は2だった。その後も検証を重ねるが、実験は失敗。施設閉館時間が訪れたため撮影は終了となったが、予期せぬ事態が起こってしまった。

なんと、子どもの霊が倉田から離れず、倉田の体調が急変。万一に備えて待機していた除霊師が駆け付け緊急除霊を行うことになった。すると除霊師は「子どもとずっといたでしょ？」と質問。スタッフが「ロケの内容聞いたんですか？」と尋ね返すと「（倉田の背中に）子どもの手がいっぱいついてる」と話した。

さらに、 “小さいおじさん”を見るなど様々な霊体験を経験してきたと言う女優の釈由美子はVTRを見て「私もさっき（霊が）見えたんですけど。子どもが最初に1ってやったのは『もう1回』の感じじゃなかったですか？」と指摘。そして、原田に向かって男の子の霊が大きく頷いているのが見えたそうで「すごく楽しんでると思って、かわいらしかった」と笑顔を浮かべた。