2014年に浜松市で介護士の女性が何者かに殺害された事件から2025年で11年が経つことを受け、警察は11月27日朝、現場近くの駅で情報提供を呼び掛けました。

【写真を見る】女性介護士殺害事件から11年で情報提供を呼び掛ける警察官＝浜松市中央区JR天竜川駅・11月27日朝

27日朝、JR天竜川駅のコンコースでは、警察が通勤や通学中の人たちにチラシの入ったティッシュペーパーを配り、11年前に起きた殺人事件の情報提供を呼び掛けました。

2014年11月29日の朝、浜松市の子安町にある民家の玄関先で、近くに住む介護士の女性（当時50）が首を刃物のようなもので切られ殺害されているのが見つかりました。

警察はこれまでに延べ4万1000人の捜査員を投入しましたが、犯人の逮捕につながる有力な情報はなく捜査は難航しています。

＜浜松東警察署 榊原章洋刑事官＞

「皆さんの情報が犯人の検挙に結びつく突破口になる可能性もあると思いますので、是非浜松警察署まで情報を寄せていただきたいと思います」

警察はフリーダイヤルを設置して、事件に関する情報を求めています。

※フリーダイヤル0120-003-998