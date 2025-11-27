ボディビルの日本一に輝いたイケメン高校生の日常生活に密着。なんと父は西日本で最大級のジムを経営しており、白石麻衣似の美人のお姉さんが紹介された。

【映像】白石麻衣似の姉のムキムキボディビルダー姿（水着姿の写真あり）

ABEMAにて11月26日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#31では、『今日好き』に出演し、ボディビル日本一に輝いた経験もある、いおう（榎田一王）の密着映像が公開された。

いおうといえば、8人兄弟の大家族、いおうは三男だ。今回はそんないおうの暮らしぶりに密着。スタッフは宮崎県へと飛んだ。

いおうの自宅は広々としており、大家族でも家族がゆっくりできるようにと父・寛之さんが建てたそうだ。2021年に撮影された10人で映る家族写真が飾ってあったが、いおうは「3年前くらいに両親が離婚しちゃって、今はお母さんはいないんです」と明かしつつ、「父が男でひとつで育ててくれました」と感謝していた。

そんな、いおうは学校が終わると、自転車で父・寛之さんがオーナーで、26歳の長男・一斗さんが社長を務める「パワーハウスジム 宮崎ジャパン」に向かった。なんと西日本で最大級の規模を誇るジムだそうだ。

そこには一斗さん、そして二男・大人さんの姿も。もちろんこの2人も数多くのボディビル大会で優勝経験を持つ猛者たちだ。さらに“白石麻衣似”の長女・夢叶さんも登場、なんと夢叶さんは2023年JBBF宮崎ビキニフィットネスオープン大会優勝という過去を持つ。NONSTYLE・井上裕介は「きれいやな〜」「ムキムキなんや！」と驚いていた。

いおうのトレーニングを見守る夢叶さんにスタジオのかすは「かわいい、お姉ちゃん」とすっかりその美貌に魅せられた様子。いおう曰く、「（ボディビルは）お姉ちゃんが自分からやりたいって言って、自分で始めた」と明かしていた。視聴者からも「美人！」「美男美女やな」「腹筋すごい」などの声があがっていた。