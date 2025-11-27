気象予報士の穂川果音さんが、自身のインスタグラムを更新。東京・日比谷にあるラーメン店「芳蘭」で味噌ラーメンを堪能した様子を公開しました。



【写真を見る】【 穂川果音 】 「なんとなく懐かしさを感じる味噌ラーメン」 東京・日比谷の老舗で食事姿を公開



穂川さんは茶色のオフショルダーのニットを着用し、店内でラーメンを食べる食事風景の写真を投稿。「なんとなく懐かしさを感じる味噌ラーメン 芳蘭に行ってきたよー！」と報告しています。





また、「歴史をとっても感じられる壁一面のサイン色紙、一回り大きいどんぶりに入ったラーメン。最高でした〜」と店の特徴を紹介しています。





ラーメンは白地に赤い縁と竜の図柄の昔ながらの器に盛られていて、トッピングには半熟玉子、メンマ、青ネギ、チャーシューなど、具だくさんのトッピングが彩りよく盛り付けられていました。





穂川さんは箸とレンゲを使い、麺をすする仕草や、カメラに向かって微笑む姿など、ラーメンを楽しむ食事風景が映し出されています。





投稿の最後には「締めにはだいぶ大きかったので、お腹空かせて行ってみてね」と量の多さにも触れ、案内しています。







【担当：芸能情報ステーション】