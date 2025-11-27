¡Úµð¿Í¡ÛÀÐÀîÃ£Ìé¡¡£²£°£µ£°Ëü±ßÁý¤Î£³£¶£µ£°Ëü±ß¡¡ÀèÈ¯½éÄ©Àï¤Ë¡ÖÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£·Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢£²£°£µ£°Ëü±ßÁý¤Î£³£¶£µ£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ë£Ä£å£Î£Á¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÀÐÀî¡£°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÀèÈ¯¤Ë¤â½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¡¢£³·î£³£°Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÁá¤¯¤â½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¹¬Àè¤Î¤è¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡££´£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£µ¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£²¡¦£±£´¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤ÏµåÃÄ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ò¡ÖÊØÍø²°¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³«Ëë¤ÏÀèÈ¯¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤·¤Ã¤«¤êÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡ÖËÍ¼«¿È¡¢ÀèÈ¯¤ò¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ó¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ç¤âÀèÈ¯¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Ã¤Á¡ÊÀèÈ¯¡õÃæ·Ñ¤®¤â¡Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£