TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が26日、放送された。「電気イスゲーム2025開幕戦」から一転、始まった「名探偵津田 第4話」の考察合戦がスタートした。

昨年に続き今年も「電気イスゲーム」が開催された。初戦はダイアン津田篤宏と劇団ひとり。双方が電気イスを食らいながら迎えた4回裏。ひとりが2回目の電気イスを被弾すると、スタジオ中央に倒れ込んで起き上がらない。津田は思わず「ひとりさん！」と絶叫。それでも動かないひとりに津田が「ひとりさん？ どういうこと？ うそぉ？ え…」と語ったタイミングで「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」のテロップが出現した。

その瞬間、スタジオも騒然となった。企画プレゼンターの小峠英二は「俺知らない」と語り、MC浜田雅功も「俺も知らん」とコメントした。

Xでは「名探偵津田」の推理、考察がスタート。「水曜日のダウンタウン。完全に術中にハマった。電気イスゲームだと思っていた。解説していた岡野、小籔さんのお二人も物語側なのか？スタジオメンバーも怪しい。全てが怪しくみえてきた」「名探偵津田の導入の電気イスゲームの展開が面白すぎて未だにフリだと思えなくて続きが見たい 名探偵津田を見れるの嬉しいけどさ さらばの森田さんが犯人と予想」「このまま津田が犯人と疑われて冤罪を晴らすために推理するパターンと見た」などと書き込まれていた。

現時点での推理材料は、「電気イスゲーム」出場メンバーと、スタジオメンバー。番組が紹介した「電気イスゲーム2025」のトーナメントは初戦で劇団ひとり対ダイアン津田、さらば青春の光森田哲矢対相席スタート山添寛の4人登場となっている。解説として岡野陽一、小籔千豊が登場し、告知VTRには千原ジュニアの姿もあった。

スタジオにはMC浜田雅功、プレゼンターに小峠英二、ゲストに伊集院光、フットボールアワー後藤輝基、アンタッチャブル山崎弘也、岡田結実。

番組の演出を担当する同局の藤井健太郎氏は自身のXで「『水曜日のダウンタウン』年内はもう『名探偵津田』のみです。12／3→『第3話』未公開"長袖"SP 12／10→休止 12／17→90分SP『第4話』前編 12／24→90分SP『第4話』後編」と告知した。

ダイアン津田による「名探偵津田」は同番組の名物企画。昨年12月放送の同番組の「名探偵津田」第3弾の中で放った「長袖をください」が「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語に入った。