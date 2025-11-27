元衆院議員の杉村太蔵氏が27日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。26日に、元TOKIOの国分太一（51）が、コンプライアンス上の問題行為発覚で6月に日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板となった一件について謝罪した会見をめぐり、突然だったという最初のヒアリング時に「弁護士を立てて後日しっかりお話をという対応があれば適切なルートの問題解決に繋がったんじゃないか」と語った。

国分は26日の会見で謝罪した上で、日テレ側が降板を決定するに至った国分の具体的な事案内容については「答え合わせができていない」と表現。現在も処分に該当する具体的な事実が何かを知らされていないとした。このため「身動きができず世の中から取り残されてしまいました」として、日弁連に人権救済申し立てを行ったと説明した。

杉村氏は被害者保護の観点に立った日テレの対応を「私はこれ問題ないと思うんですよ」とまず指摘。その上で、一定の「答え合わせ」を求める国分側と、被害者保護の観点から事案の詳細を明かさない方針を堅持する日テレ側とが、事案に対する手続きのあり方について意見を異にしている状況について「これなかなか難しいですけど」と、慎重に言葉を選びつつ「もし僕が、国分さんの立場だったら、いきなりもう何の前触れもなく、自分にとって不利益になるような話になったら、その時には『ちょっとお待ちください』と。『今私はここではコメントできません。後日弁護士を同席してしっかりお話をさせてください』と。この対応が一発あるかないかだけで、適切なルートでの問題解決に繋がったんじゃないかなって思います」と、国分も、当初から弁護士を立てて対応すべきだったと語った。

杉村氏は「視聴者の皆さんでも、万が一自分に不利益になるようなことがあった場合は、個人弁護士、必ず個人弁護士を立てて、組織と対峙する。これ、僕必要だと思うんですよ」と繰り返し、「国分さんが手が震えて書けなかった、といういうのは、これ気持ちよくわかりますよ。で何の自分の見方もいない状況で聞き取りされるってはやっぱりやっぱりちょっとあの。あのバランスが悪い」と語った。その上で「やっぱそこは冷静にやっぱり互いに問題解決に結びつく早道として、こちらも弁護士を立てるべきだった」と語った。

組織から、自身への不利益が突然告げられそうな場合には、弁護士を立てるべきでは、との杉村氏の指摘に、若狭勝弁護士も「そういう主張は、1つはいい選択だと思います」と語った。